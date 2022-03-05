Жители 15 дагестанских сел остались без света

05 марта 2022, 15:11

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В зону отключения электричества попали села в Гумбетовском, Хунзахском и Чародинском районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта в результате непогоды без электроснабжения в Дагестане остались 130 тысяч человек - жители Махачкалы и шести районов республики. Поздно вечером Минэнерго отчиталось о восстановлении электроснабжения.

Сегодня в результате непогоды электричество отключено в Гумбетовском, Хунзахском, Чародинском районах Дагестана. "15 сел остались без электричества из-за сильных ветров. Локальные отключения также наблюдаются в Махачкале", - цитирует пресс-службу Минэнерго республики "Интерфакс".

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечены несколько бригад электриков.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале ветер скоростью 5 метров в секунду, температура +9 градусов, без осадков. Ночью ветер усилится до 7 метров в секунду, температура понизится до +7. 6 марта скорость ветра составит 9 метров в секунду, температура понизится до +6, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.