Электрический столб. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 марта 2022, 15:11

Жители 15 дагестанских сел остались без света

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В зону отключения электричества попали села в Гумбетовском, Хунзахском и Чародинском районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта в результате непогоды без электроснабжения в Дагестане остались 130 тысяч человек - жители Махачкалы и шести районов республики. Поздно вечером Минэнерго отчиталось о восстановлении электроснабжения.

Сегодня в результате непогоды электричество отключено в Гумбетовском, Хунзахском, Чародинском районах Дагестана. "15 сел остались без электричества из-за сильных ветров. Локальные отключения также наблюдаются в Махачкале", - цитирует пресс-службу Минэнерго республики "Интерфакс".

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечены несколько бригад электриков.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале ветер скоростью 5 метров в секунду, температура +9 градусов, без осадков. Ночью ветер усилится до 7 метров в секунду, температура понизится до +7. 6 марта скорость ветра составит 9 метров в секунду, температура понизится до +6, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 6000 жителей остались без света в Дагестане после аварии", "Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года", "Власти Левашинского района списали на майнинг перебои со светом".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 марта 2022, 16:29

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