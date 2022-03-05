Власти Северной Осетии отменили QR-коды

05 марта 2022, 08:33

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Правило предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений отменено в Северной Осетии. Кроме того сняты ограничения на работу ресторанов, спортзалов и ночных клубов, сообщили власти региона.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Северной Осетии неоднократно продлевали ограничения по коронавирусу. Так 22 января в связи с ухудшением эпидобстановки работодатели в регионе перевели 50 процентов сотрудников на удаленный режим работы. А 5 февраля обучение в школах и профтехучилищах Северной Осетии было продлено до 12 февраля

За сутки в Северной Осетии от коронавируса скончался один пациент, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1 212. За сутки подтверждены 125 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 39 216, следует из информации, опубликованной 4 марта на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Северной Осетии отменены некоторые ограничения по коронавирусу. "С предложением о снятии ряда антиковидных мер выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по РСО – Алания Алан Тибилов. Он отметил, что за последние три недели в республике наблюдается снижение количества случаев заболеваемости COVID-19", – сообщило вечером 4 марта на своем сайте правительство Северной Осетии.

За неделю число больных коронавирусом уменьшилось на 37,7% по сравнению с предыдущей неделей. В Северной Осетии отменено предъявление QR-кодов при входе в объекты общепита, кинотеатры, торговые центры, салоны красоты, бассейны, спортивные клубы и при заселении граждан в гостиницы, санатории.

Также отменен дистанционный режим работы для пожилых, сняты ограничение режима работы ресторанов, детских игровых комнат, ночных клубов. Кроме того отменено ограничение по количеству человек при проведении торжественных мероприятий, сказано в сообщении. "При этом, требования соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию, по-прежнему, остаются в силе", – отметило правительство региона.

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