Школьный класс. Фото: Денис Яковлев / Югополис

05 февраля 2022, 07:29

Дистанционное обучение в школах Северной Осетии продлено на месяц

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса дистанционное обучение в школах и профтехучилищах Северной Осетии продлено до 12 февраля.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Северной Осетии неоднократно продлевали дистанционное обучение в учебных заведениях. Последний раз оно было продлено с 29 января до 5 февраля.

Власти Северной Осетии приняли решение до 12 февраля продлить удаленный формат занятий в школах и учреждениях среднего профессионального образования, сообщил вечером 4 февраля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вузам также рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение, а работа детсадов продолжится в очном формате с соблюдением всех профилактики по коронавирусу. Работа организаций дополнительного образования и спортшкол приостановлена, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 29 января в Северной Осетии 34 детских сада и 65 отдельных групп были закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом среди детей.

За сутки в Северной Осетии от коронавируса скончались пять пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1120. За сутки выявлены 205 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 34 488, следует из информации, опубликованной 4 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с гибелью рожениц в Северной Осетии", "Приговор пятерым участникам акции протеста во Владикавказе оставлен в силе", "Суд отказался вернуть дело Чельдиева в прокуратуру".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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