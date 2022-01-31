Учитель в классе во врем дистанционного урока. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

31 января 2022, 09:00

Дистанционное обучение продлено в школах и вузах Северной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Северной Осетии на неделю продлено дистанционное обучение в школах, вузах и детсадах на фоне неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Северной Осетии 24 января продлили до 29 января дистанционное обучение в школах и вузах.

Вакцины не гарантируют защиту от штамма коронавируса "омикрон", который начал активно распространяться на Северном Кавказе, но помогают легче перенести болезнь, указали специалисты в области эпидемиологии.

В Северной Осетии на неделю продлено дистанционное обучение в школах, следует из указа главы региона Сергея Меняйло. "В период с 31 января по 5 февраля 2022 года для обучающихся 1-11 классов <…> обеспечивается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – сказано в документе.

Аналогичные предписания введены для воспитанников дошкольных учебных заведений, а также студентов средне-специальных и высших учебных заведений в регионе. "Руководителям образовательных организаций в период с 31 января по 5 февраля 2022 года перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц, незадействованных в организации дежурных групп", – сказано также в указе.

За сутки в Северной Осетии нет зарегистрированных смертей от коронавируса, а общее число летальных исходов от COVID-19 составляет 1102. За сутки выявлены 176 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 33 483, следует из информации, опубликованной 28 января на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти анонсировали удаленку для половины работников в Северной Осетии", "Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с гибелью рожениц в Северной Осетии", "Приговор пятерым участникам акции протеста во Владикавказе оставлен в силе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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