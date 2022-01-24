Меняйло анонсировал дистанционное обучение в школах Северной Осетии

24 января 2022, 16:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 25 января школы и средне-специальные учебные заведения Северной Осетии будут переведены на дистанционное обучение, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В республике официально подтверждены 29 случаев заражения штаммом "омикрон", новый штамм стал доминирующим, проинформировал главный санитарный врач региона.

Как писал "Кавказский узел", в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу глава Северной Осетии Сергей Меняйло обязал работодателей перевести 50% сотрудников на удаленный режим работы. На 21 января в Северной Осетии было выявлено 20 случаев заражений штамом коронавируса "омикрон".

В Северной Осетии официально зафиксировано 29 случаев заражения новым штаммом "омикрон". Общее количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за последнюю неделю выросло на 17,2%, сообщил сегодня руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Алан Тибилов на совещании с главой республики. "Из последних 11 взятых нами образцов: 9 – это южноафриканский вариант "омикрон", 2 – индийский "дельта". Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует южноафриканский вариант вируса", – привела слова Тибилова пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова сообщила, что в республике болеют около 12% учителей, в ряде учебных заведений отсутствуют около 40% педагогов, приводятся ее слова на сайте главы республики.

Глава региона Сергей Меняйло поручил перевести школы на дистанционное обучение. "Предварительно решения следующие - перевод с завтрашнего дня (25 января - Прим. "Кавказского узла") на дистанционное обучение всех классов учреждений среднего и профессионального образования. С 25 по 29 января приостанавливаем деятельность спортивных школ и учреждений дополнительного образования", - процитировало слова Меняйло ТАСС.

При этом в школах будут созданы дежурные классы для детей, родители которых работают в системе жизнеобеспечения. Детские сады продолжат работать в прежнем режиме, сообщило агентство.

За сутки зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом, с шесть человек скончались. С начала пандемии число случаев заражения COVID-19 в регионе составило 32 712, 1065 пациентов умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". Из данных на этом же сайте на 21 января следует, что в Северной Осетии полностью вакцинировано от коронавируса 297 929 человек, первым компонентом вакцины привиты 305 537 человек, коллективный иммунитет составляет 47,9%.

Вакцины не гарантируют защиту от штамма коронавируса "омикрон", который начал активно распространяться на Северном Кавказе, но помогают легче перенести болезнь, указали специалисты в области эпидемиологии.