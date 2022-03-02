Сенатор Нарусова выступила против цензуры новостей о событиях на Украине

02 марта 2022, 11:37

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Власти России де-факто ввели военную цензуру, необоснованно запретив СМИ публиковать сведения, противоречащие официальной версии событий на Украине, заявила член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция была отключена от эфира.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала позицию российских властей, которые ввели, по ее словам, "военную цензуру", запрещая СМИ публиковать информацию, отличную от официальных сведений Минобороны и Кремля. Она уточнила, что пыталась обсудить это на заседании с коллегами, но ее инициативу не поддержали.

"Мой главный посыл был в том, что о всем происходящем нужно иметь достоверную информацию. А то, что Роскомнадзор запрещает, в том числе и вам, средствам массовой информации, давать такую информацию, хотя бы из разных источников, - я напомнила, что в законе "О СМИ" такая ситуация может быть только в чрезвычайном или военном положении. Ни то, ни другое пока не объявлено в стране", - сказала она в эфире телеканала "Дождь"*, запись которого опубликована сегодня ночью в Telegram-канале "Дождя"*.

Федеральные каналы "безбожно врут", добавила сенатор. "Даже человек далекий от военной профессии понимает, что столько суток напряженных боев не может быть без жертв", - сказала Людмила Нарусова.

Напомним, Минобороны России лишь вечером 27 февраля впервые с начала военной операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число.

О гибели уроженцев юга России сообщали и власти южных регионов. Так, 26 февраля глава Дагестана сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии обнародовал сведения о гибели сержанта Константина Манджиева.

1 марта о гибели земляков в боевых действиях на Украине сообщили пять руководителей южных регионов: губернаторы Астраханской области и Краснодарского края, а также главы Чечни, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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