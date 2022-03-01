01 марта 2022, 23:55

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Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложные сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" сообщил, что радиостанция была отключена от эфира.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

По мнению Генпрокуратуры, на сайтах радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, участию в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства, а также к насильственному свержению конституционного строя. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор начал блокировать сайты "Дождя" и "Эха Москвы". Сайты echo.msk.ru ("Эхо Москвы") и tvrain.ru ("Телеканал "Дождь") начали блокироваться в России, сообщил в своем Telegram-канале проект GlobalCheck. По данным GlobalCheck, почти все операторы уже заблокировали сайты телеканала и радиостанции. Отметим, что на 23.55 мск у некоторых провайдеров в России вход на эти сайты был не заблокирован.

Радиостанция "Эхо Москвы" была отключена сегодня от эфира, подтвердил ее главный редактор Алексей Венедиктов. Редакция заявила, что категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшем к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. "Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России", - говорится в заявлении сайте "Эхо Москвы". В нем указано, что редакция намерена оспаривать в судах это решение.

Радиостанция не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры, заявил Алексей Венедиктов "Интерфаксу". "Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта "Эхо Москвы", но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере. Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений", - указал Венедиктов.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".