Минздрав направил в Ростовскую область врачей для беженцев

28 февраля 2022, 08:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ряд регионов России, которые принимают беженцев из Донбасса, в том числе и в Ростовскую область, направлены врачи для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР в пунктах временного пребывания, сообщил Минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля в Ростовскую область прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 25 февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что границу с Россией пересекли более 120 тысяч беженцев из Донбасса.

Минздрав России дополнительно направил врачей и медработников в регионы, которые принимают основной поток граждан из ЛНР и ДНР. Речь идет о Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской областях, сообщило ведомство.

"По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко в эти регионы для усиления медицинской службы дополнительно направили врачей федеральных центров, специалистов федерального центра медицины катастроф, а также врачей-ординаторов медицинских вузов Минздрава", – привел вечером 28 февраля "Интерфакс" сообщение пресс-службы министерства.

Медучреждения Ростовской области и пункты временного размещения беженцев посетил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. "Всеми медикаментами пункты временного размещения оснащены", – приведены в публикации его слова.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".