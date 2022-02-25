Беженцы Донбасса. Фото: Москва 24/Никита Симонов

25 февраля 2022, 11:33

Число беженцев из Донбасса в России превысило 120 тысяч человек

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу с Россией пересекли более 120 тысяч беженцев из Донбасса, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля власти Донецкой народной республики приняли решение приостановить эвакуацию женщин с детьми и пожилых людей в Россию.

На сегодня границу с Россией пересекли более 120 тысяч человек, сообщил Андрей Турчак на совещании с региональными отделениями партии по вопросам помощи жителям Донбасса. Накануне утром исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян сообщал о въехавших в Россию 96 тысячах человек из Донецкой и Луганской народных республик, пишет "Интерфакс".

Напомним, 19 февраля в Ростовскую область прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в тот же день, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Военные эксперты указали на схожесть спецоперации против Украины с пятидневной войной с Грузией.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Туроператоры подключились к вывозу туристов с курортов Кубани", "Пользователи соцсети выступили против отправки чеченских силовиков на Украину", "Петиция против войны с Украиной собрала за ночь почти 100 тысяч подписей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 февраля 2022, 11:42

25 февраля 2022, 10:37

25 февраля 2022, 10:26

  • Туроператоры подключились к вывозу туристов с курортов Кубани

    Около 150 тысяч туристов находятся в городах, в которых аэропорты закрыты из-за военной операции на Украине, из них большая часть в Крыму и на Кубани. Туроператоры наряду с Минтрансом организовали автобусные рейсы для вывоза туристов из этих регионов, отчитался Ростуризм.

25 февраля 2022, 09:45

25 февраля 2022, 09:00

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