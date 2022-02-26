Житель Дагестана погиб при ДТП с поездом

26 февраля 2022, 15:47

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В результате ДТП на железнодорожном переезде в Кировском районе Махачкалы 50-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, сообщило МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня рано утром в поселке Шамхал. "50-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом", - проинформировало МВД по Дагестану.

В результате аварии водитель Toyota Corolla от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2019 года водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Дагестане.