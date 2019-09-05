05 сентября 2019, 17:47

Четыре человека стали жертвами аварии с пассажирским поездом в Дагестане

Два человека погибли на месте, один скончался в больнице, еще один госпитализирован в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Кизилюртовском районе, сообщили МЧС и МВД.

По данным МЧС, на железнодорожном переезде возле поселка Новочиркей столкнулись пассажирский поезд Махачкала-Тюмень и автомобиль "Тойота 200".

"В результате происшествия имеются пострадавшие, которые доставлены в лечебное учреждение... Движение не нарушено", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.

МВД уточнило, что водитель "Тойоты" попытался проехать через железнодорожный переезд на красный свет светофора в тот момент, когда по железнодорожному пути ехал поезд. Машинист не смог остановить поезд, и произошло столкновение. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия, водитель и еще один пассажир были госпитализированы. Позднее в больнице Кизилюртовского района скончался третий пассажир "Тойоты", говорится в сообщении на сайте МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", в августе три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с локомотивом в Карабудахкентском районе.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии", "Полицейский назван участником ДТП с жертвами на Кубани", "Туристов возмутил многочасовой транспортный коллапс после аварии в Туапсе".

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