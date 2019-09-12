Жертвами ДТП на железной дороге в Дагестане стали два человека

12 сентября 2019, 19:52

Один человек погиб, еще один пострадал при столкновении легкового автомобиля с тепловозом в Кумторкалинском районе Дагестана.

Авария произошла сегодня на железнодорожном переезде возле села Темиргое.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и автомобиля ВАЗ-2199. Имеются пострадавшие, которые доставлены в Центральную городскую больницу Махачкалы", - говорится в сообщении на сайте МЧС по Дагестану.

Авария произошла, когда водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. "Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель погиб, пассажир автомобиля пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло", - проинформировало СКЖД на своем сайте.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, пишет со ссылкой на Минздрав региона "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 5 сентября четыре человека стали жертвами аварии с пассажирским поездом в Кизилюртовском районе Дагестана. Два человека погибли на месте, один скончался в больнице, еще один был госпитализирован.