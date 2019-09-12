12 сентября 2019, 19:52

Жертвами ДТП на железной дороге в Дагестане стали два человека

Один человек погиб, еще один пострадал при столкновении легкового автомобиля с тепловозом в Кумторкалинском районе Дагестана.

Авария произошла сегодня на железнодорожном переезде возле села Темиргое.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и автомобиля ВАЗ-2199. Имеются пострадавшие, которые доставлены в Центральную городскую больницу Махачкалы", - говорится в сообщении на сайте МЧС по Дагестану.

Авария произошла, когда водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. "Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель погиб, пассажир автомобиля пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло", - проинформировало СКЖД на своем сайте.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, пишет со ссылкой на Минздрав региона "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 5 сентября четыре человека стали жертвами аварии с пассажирским поездом в Кизилюртовском районе Дагестана. Два человека погибли на месте, один скончался в больнице, еще один был госпитализирован.

Примечание:

"Пять человек стали жертвами аварии в Дагестане", "Ребенок погиб после падения машины в обрыв в Дагестане", "Число жертв аварии с участием поезда в Дагестане возросло до двух".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 сентября 2019, 21:32

  • Активисты задержаны во время суда по делу Кочаряна

    Трое участников стычки между сторонниками и противниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в конституционном свержении власти, доставлены в полицию, еще один - госпитализирован, сообщили в ведомстве.

12 сентября 2019, 20:55

12 сентября 2019, 20:50

12 сентября 2019, 20:15

12 сентября 2019, 18:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи