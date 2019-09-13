Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане

13 сентября 2019, 14:21

Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Дагестане.

Авария произошла сегодня утром на участке Махачкала - Дербент вблизи станции Каягет. Водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на железнодорожный переезд при приближающемся пригородном поезде сообщением Дербент - Махачкала, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали", - говорится в сообщении на сайте СКЖД.

Пресс-служба уточнила, что поезд продолжил следование по маршруту, на движение других поездов происшествие не повлияло.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что вчера, 12 сентября, один человек погиб, еще один пострадал при столкновении легкового автомобиля с тепловозом в Кумторкалинском районе Дагестана.