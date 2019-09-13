13 сентября 2019, 14:21

Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане

Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Дагестане.

Авария произошла сегодня утром на участке Махачкала - Дербент вблизи станции Каягет. Водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на железнодорожный переезд при приближающемся пригородном поезде сообщением Дербент - Махачкала, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали", - говорится в сообщении на сайте СКЖД.

Пресс-служба уточнила, что поезд продолжил следование по маршруту, на движение других поездов происшествие не повлияло.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что вчера, 12 сентября, один человек погиб, еще один пострадал при столкновении легкового автомобиля с тепловозом в Кумторкалинском районе Дагестана.

Примечание:

"Пять человек стали жертвами аварии в Дагестане", "Ребенок погиб после падения машины в обрыв в Дагестане", "Число жертв аварии с участием поезда в Дагестане возросло до двух".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 сентября 2019, 16:04

13 сентября 2019, 15:58

13 сентября 2019, 15:19

13 сентября 2019, 14:32

13 сентября 2019, 14:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи