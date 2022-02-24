24 февраля 2022, 14:49

Член экипажа российского судна тяжело ранен в ходе обстрела в Азовском море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обстрел российских грузовых кораблей  SGV-Flot и Serafim Sarovsky велся со стороны Мариуполя, один из членов экипажа получил тяжелые ранения, он эвакуирован, сообщила Погранслужба ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, сообщил сегодня Росморречфлот. Гражданские суда попали под обстрел украинских вооруженных сил в Азовском море, есть раненые, проинформировала Погранслужба ФСБ по Краснодарскому краю.

Были обстреляны суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky, один из членов экипажа получил тяжелое ранение, его эвакуировали с корабля. Пожар, возникший на одном из судов, уже удалось потушить, оба судна продолжают движение, проинформировало РБК со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. 

Судна, попавшие под обстрел принадлежат России. В 11.00 мск Вооруженными силами Украины по ним был совершен ракетный удар со стороны Мариуполя, проинформировало РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Пожар возник на борту нефтегруза SGV-FLOT, на этом же судне был ранен член команды. Для эвакуации раненого были направлены пограничные сторожевые катера, говорится в сообщении.

На сайтах ФСБ России и Погрануправления ФСБ на 14:38 мск не содержится официального подтверждения этой информации.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Роспотребнадзор попросил исключить размещение беженцев на Кубани и Ставрополье", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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