23 февраля 2022, 18:06

Рабочие в Кутаиси госпитализированы после отравления аммиаком

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два сотрудника металлургического завода "Амбикон Стилс" в Кутаиси помещены в больницу в связи с отравлением аммиаком, сообщили в компании.

Утечка аммиака произошла на металлургическом заводе в Кутаиси, сообщили в управляющей заводом компании "Амбикон Стилс". В момент утечки в помещении находились около 100 человек, сообщило издание "Грузия Online".

По словам корпоративного менеджера компании Натии Сулакадзе, госпитализированы двое рабочих, их жизни ничего не угрожает. Еще несколько рабочих почувствовали головокружение, однако им не понадобилась помощь врачей.

"Утечка произошла в тот момент, когда рабочие разрезали один из цилиндров. На нем не было маркировки, что там содержится аммиак", — привело слова Сулакадзе агентство "Новости Грузия".  Металлургический завод "Амбикон Стилс" занимается переработкой вторичного лома, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что рабочие Кутаисского металлургического завода "Геркулес" в январе 2021 года проводили забастовку с требованием обеспечить финансовую защиту и безопасность условий труда. По словам рабочих, на предприятии произошло отравление аммиаком, однако пострадавшие не получили никакой помощи и компенсации.

Примечание:

"Три шахтера помещены в реанимацию после взрыва в Ткибули", "65 человек стали жертвами отравления в Аджарии", "Профсоюзы обвинили "Руставский азот" в нарушении Трудового кодекса".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 февраля 2022, 19:06

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