Азербайджанские таможенники назвали временным явлением очереди грузовиков на границе с Россией

23 февраля 2022, 00:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители грузовиков пожаловались на большие очереди на границе России и Азербайджана. Очереди вызваны ремонтными работами на пропускных пунктах и носят временный характер, заявил после консультаций с российской стороной Государственный таможенный комитет Азербайджана. После ремонта КПП "Ярак-Казмалярр" и введения в эксплуатацию ТПП "Ханоба" пропускная способность увеличится, пояснило ведомство. Причиной очередей стали увеличение грузопотока и ограниченные возможности пропуска на российской стороне, отметил эксперт.

Как писал "Кавказский узел", пункт пропуска "Тагиркент – Казмаляр/Ханоба" на границе Дагестана и Азербайджана был закрыт в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Закрытие второго пункта пропуска "Яраг - Казмаляр/Самур" создало проблемы гражданам Азербайджана при возвращении на родину. Их перевозили через границу группами, дожидаться очереди на отправку им пришлось в пунктах временного размещения. 18 февраля в полиции Дагестана сообщили, что более 2000 грузовиков скопились на границе Дагестана из-за реконструкции пункта пропуска "Яраг - Казмаляр", и призвали водителей ехать на Южный Кавказ из Северной Осетии. Реконструкция пункта пропуска начата не вовремя, а Военно-Грузинская дорога нередко закрыта зимой, возразили пользователи соцсети.

В паблике vestidagestan "Новости Дагестана" в Instagram 21 февраля было опубликовано сообщение о больших очередях грузовиков на азербайджано-российской границе. "Граница России не работает, есть очередь на 1600 - 1700 машин. Они пропускают в день максимум 150 машин, если что-то будет с товаром, мы будем отвечать", - говорится в сообщении.

Водители из Азербайджана пожаловались на большие очереди на границе с Россией

Водитель Эльман Рустамов, находившийся 22 февраля на пункте пропуска "Тагиркент – Казмаляр/Ханоба" на границе Дагестана и Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что третьи сутки ждет проезда в Россию.

"Я везу помидоры в Нижний Новгород. У меня фура-рефрижиратор. Но все равно томаты имеют предел хранения даже в холодильных условиях", - рассказал водитель. По его расчетам, он сможет проехать границу в лучшем случае только 24 февраля.

Касаясь условий на границе, шофер сказал, что спит в автомобиле. "Тут есть недалеко мотель при заправке. Но я не хочу лишние деньги тратить. И так ежедневно трачу деньги на питание, воду, чай", - сказал мужчина. Он отметил, что питается в придорожных кафе. "Тут есть несколько кафе, чайханы. Так и день проводим в них", - заявил водитель. По его данным, сейчас на границе не менее 500-600 фур.

Еще один водитель Муртуз Рагимов пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что не первый раз сталкивается с очередями.

"Простаивать в очереди один-два дня - это норма. Но в этот раз машин много, я уже третьи сутки стою здесь. Я еду в Белгород, везу овощи. От границы туда за два дня доезжаю, но вот саму границу не могу третий день пройти. Правда, сегодня проход ускорился. Говорят, какие-то переговоры были. Надеюсь завтра проехать границу", - отметил мужчина.

Причиной очередей названы увеличение грузопотока и ограниченные возможности пропуска на российской стороне

В Азербайджане вопросами пропуска грузовых транспортных средств через границу в Россию занимается Государственный таможенный комитет (ГТК). На сайте ведомства 22 февраля было опубликовано сообщение о поездке 21 февраля делегации ГТК Азербайджана в Дагестан для обсуждения вопроса уменьшения загруженности дороги на азербайджано-российской границе и таможенном пункте пропуска "Самур"-"Яраг-Казмаляр".

Делегация под руководством первого зампреда ГТК Исмаила Гусейнова посетила таможенный пост "Яраг-Казмаляр" и ознакомилась с ходом ремонтно-строительных работ. Кроме того, состоялся визит на таможенный пост "Ново-Филя" на азербайджано-российской границе и была оценена возможность пропуска отсюда загруженных грузовиков из Азербайджана в Россию, сообщило ведомство. Азербайджанская делегация провела встречу с представителями таможенных и пограничных органов России, а также "Росгранстроя".

"На встрече российская сторона отметила, что ситуация со скоплением автотранспортных средств на ТПП связана с ремонтно-строительными работами и носит временный характер. Наряду с этим было заявлено, что для своевременного завершения ремонтно-строительных работ, максимального сохранения пропускной способности пункта и принятия дополнительных необходимых мер будут проведены консультации с уполномоченными представителями соответствующих ведомств", - отмечается в информации.

На встрече также обсуждался вопрос перехода таможенных постов "Ширванлы" (Азербайджан) - "Ново-филя" (Россия) на круглосуточный режим работы и обеспечения проезда грузовиков через него. "В целях снижения грузопотока через КПП "Ярак-Газмалар" стороны договорились использовать железнодорожный транспорт, увеличить пропускную способность ТППП "Ярак-Газмалар" с учетом проводимых здесь работ по реконструкции. Также стороны продолжат совместные усилия по рассмотрению возможности поэтапного ввода в эксплуатацию полос для автотранспорта, как только будет завершена реконструкция таможенно-пропускного пункта "Ханоба" с азербайджанской стороны", - подчеркнули в ГТК.

Помимо этого, стороны договорились отдавать приоритет пропуску транспортных средств, занимающихся перевозкой плодоовощной и скоропортящейся продукции, а также организовывать раз в квартал встречи для обсуждения текущих вопросов.

Источник в правительстве Азербайджана, хорошо знакомый с ситуацией с пропуском грузовых транспортных средств через границу, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" причины того, что на границе периодически возникают большие очереди. По его словам, в настоящее время грузовики проходят только через один КПП - "Самур"-"Яраг-Казмаляр". "Проблема в том, что на российской стороне нет круглосуточного обслуживания. Они работают в определенные часы суток, и, как только поток автомобилей увеличивается, возникают большие очереди. Каждый раз ситуацию удается разруливать после межгосударственных переговоров, когда российская сторона ускоряет пропуск", - сказал специалист.

Кроме того, на скорости перехода отражаются и проверки, связанные с ковид-ограничениями, пояснил он. Проблема также в разной пропускной способности КПП "Самур"-"Яраг-Казмаляр" на азербайджанской и российской стороне. Так, если азербайджанская сторона способна пропускать в сутки 300-350 фур, то российская - всего 200-250. "Наша делегация побывала в Дагестане. Сейчас с российской стороны принимаются меры по ускорению перехода. Думаю, что в ближайшие дни очереди рассосутся", - сказал эксперт. Ситуация кардинально улучшится после того, как в конце этого года будет введен в эксплуатацию после реконструкции КПП "Ханоба", предположил он.

По словам источника, между тремя КПП на азербайджанской стороне строится новая дорога, которая позволит оперативно переправлять грузопоток на другие пункты в случаях чрезмерной загруженности на одном из них. На азербайджанской стороне есть необходимая инфраструктура для питания и отдыха водителей, оборудована стоянка. Данные о простаивании на границе двух тысяч фур преувеличены, по его словам, в реальности их в 5-6 раз меньше.

Отметим, что сухопутная граница Азербайджана с Дагестаном с марта 2020 года открыта только для грузоперевозок. Пешим образом, автобусами, легковыми машинами границу невозможно пересечь.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года из-за коронавируса. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. В начале мая МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". 19 января в лагере "Огонек", где расположен пункт временного размещения уроженцев Азербайджана, ожидающих перехода через российско-азербайджанскую границу, находились 10 человек.

Сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами будут оставаться закрытыми по меньшей мере до 1 марта 2022 года - периода действия особого карантинного режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В оперштабе затруднились пояснить, будет ли продлен особый карантинный режим. "Решение будет приниматься правительством", - сказал представитель оперштаба.

В настоящее время граждане Азербайджана, возвращающиеся из Дагестана, должны регистрироваться в лагере "Огонек" в Дагестане, откуда периодически группами осуществляется переход, рассказал он, пояснив, что не владеет информацией о том, сколько человек там сейчас находятся. В последний раз переход был две недели назад, и тогда вернулись в страну около 650 граждан, сообщил представитель оперштаба.

Представители Государственного таможенного комитета Азербайджана оказались не доступны для комментариев.