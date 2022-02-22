Трое участников митинга во Владикавказе получили по четыре года колонии

22 февраля 2022, 11:34

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Суд в Ростове-на-Дону назначил по четыре года колонии общего режима троим участникам несанкционированного митинга против карантина в Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе были утверждены приговоры первым двум группам участников акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе: десять человек были осуждены на сроки от 4 лет и 9 месяцев до 6 с половиной лет колонии. 12 ноября 2021 года Кировский райсуд Ростова-на-Дону назначил от 3,6 года до 4 лет колонии пяти жителям Северной Осетии, обвиненным в причастности к массовым беспорядкам после участия в этом митинге. Двоим осужденным Ростовский областной суд в феврале ужесточил приговоры.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор еще троим участникам несанкционированного митинга во Владикавказе. Суд установил, что обвиняемые "приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, применением веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления власти". Свою вину они признали частично, пишет со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Ростовской области "Интерфакс".

Трое участников митинга признаны виновными по части 2 статьи 212 УК России (участие в массовых беспорядках) и приговорены к четырем годам колонии общего режима каждый, сообщили в пресс-службе.

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