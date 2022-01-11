Утвержден приговор участникам митинга во Владикавказе

11 января 2022, 18:16

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Ростовский областной суд оставил в силе приговор пятерым жителям Северной Осетии, получившим сроки за участие в акции протеста против самоизоляции в апреле 2020 года во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил сроки от пяти до пяти с половиной лет в колонии общего режима Аслану Гасиеву, Зазе Царитову, Давиду Окруашвили, Артуру Бугулову и Магомеду Кадырову, обвиненных в причастности к массовым беспорядкам за участие в митинге во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Суд вынес слишком суровый приговор, сочли журналист Заур Фарниев и депутат Сослан Бестаев. Пользователи Instagram посчитали приговор активистам "показательной поркой". Осужденные единомышленники Вадима Чельдиева, которого следствие считает организатором митинга, не были известными в республике активистами.

По версии следствия, осужденные были активными участниками акции 20 апреля 2020 года и оказали сопротивление силовикам, которые пытались вытеснить протестующих с площади. Гасиев и Царитов полностью признали вину, остальные отказались признать вину в полном объеме. Бугулов, Кадыров и Окруашвили заявили, что оказались на площади и из любопытства решили посмотреть, что происходит. Кроме того Окруашвили признал, что бросил камень в сторону силовиков, поддавшись эмоциям, но сделал это не прицельно.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала пятерых фигурантов дела виновными и оставила приговор Ленинского райсуда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облсуда.

Комментариями осужденных и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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