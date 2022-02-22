Разминирование в Агдамском районе. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

22 февраля 2022, 06:43

Азербайджанские саперы отчитались о найденных минах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За неделю саперы ANAMA нашли на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после осенней войны 2020 года, более 40 противопехотных и противотанковых мин.

Как писал "Кавказский узел",  к 31 января с начала операции по разминированию в ноябре 2020 года саперы агентства АNAMA нашли и обезвредили 10 540 противопехотных мин, 4 802 противотанковые мины, 13 444 других боеприпасов на территории площадью 7 180 га. За неделю с 14 по 19 февраля саперы очистили от мин и снарядов 374 гектара территории.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) 21 февраля отчиталось о результатах саперных работ за неделю с 14 по 20 февраля. По данным агентства, за неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 115 га территории, информирует report.az.

Работы по разминированию велись в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, где саперы нашли и обезвредили 27 противопехотных мин, 15 противотанковых мин и 223 прочих неразорвавшихся боеприпаса, информирует apa.az.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Пастух погиб при взрыве снаряда в Азербайджане", "Миротворцы сопроводили проезд азербайджанских военных в Нагорном Карабахе", "Азербайджанские силовики подсчитали собранное в Нагорном Карабахе оружие".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 февраля 2022, 08:40

22 февраля 2022, 07:42

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