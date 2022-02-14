Азербайджанские саперы отчитались о разминировании сел и дорог

14 февраля 2022, 15:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 тысяч гектаров очищены от мин и снарядов после осенней войны 2020 года, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января с начала операции по разминированию в ноябре 2020 года саперы агентства АNAMA нашли и обезвредили 10 540 противопехотных мин, 4 802 противотанковые мины, 13 444 других боеприпасов на территории площадью 7 180 га.

На территориях, перешедших под контроль Азербайджана в ходе осенней войны 2020 года, с 1 по 14 февраля было полностью очищено свыше 374 гектаров территории, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

"Основные усилия по разминированию были сосредоточены на населенных пунктах, полях, дорогах и объектах инфраструктуры в освобожденных районах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"После окончания войны инженерно-саперные войска очистили от мин 13 868 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 противопехотных мин, 2159 противотанковых мин и 9012 неразорвавшихся боеприпаса", - сообщил "Интерфакс Азербайджан" со ссылкой на ведомство.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".