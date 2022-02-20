20 февраля 2022, 18:28

Сторонники Саакашвили провели митинг в Рустави

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Освободить Михаила Саакашвили потребовали члены "Единого национального движения" на митинге около руставской тюрьмы, где содержится бывший президент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили неоднократно проводили акции протеста с требованием освободить его. Так, 8 января акция протеста около тюрьмы в Рустави была приурочена к 100 дням заключения бывшего президента.

Сегодня члены и сторонники созданной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» провели акцию около тюрьмы № 12 в Рустави, где содержится политик.

Они привезли с собой большой флаг Грузии, в акции принял участие и председатель ЕНД Ника Мелия, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Перед митингом сторонники Саакашвили провели автопробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до тюрьмы в Рустави. Участники акции держали также плакаты с надписями «Свободу Мише», информирует "Новости-Грузия".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о третьем президенте Грузии, а новости о событиях вокруг суда над ним собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Примечание:

"Замглавы МВД Грузии заподозрен в пособничестве Саакашвили", "Грузинская оппозиция возобновила акции за освобождение Саакашвили", "Обморок Саакашвили изменил план протестных акций".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 февраля 2022, 17:41

20 февраля 2022, 16:39

20 февраля 2022, 15:39

20 февраля 2022, 14:39

20 февраля 2022, 13:37

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи