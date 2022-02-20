Сторонники Саакашвили провели митинг в Рустави

20 февраля 2022, 18:28

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Освободить Михаила Саакашвили потребовали члены "Единого национального движения" на митинге около руставской тюрьмы, где содержится бывший президент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили неоднократно проводили акции протеста с требованием освободить его. Так, 8 января акция протеста около тюрьмы в Рустави была приурочена к 100 дням заключения бывшего президента.

Сегодня члены и сторонники созданной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» провели акцию около тюрьмы № 12 в Рустави, где содержится политик.

Они привезли с собой большой флаг Грузии, в акции принял участие и председатель ЕНД Ника Мелия, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Перед митингом сторонники Саакашвили провели автопробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до тюрьмы в Рустави. Участники акции держали также плакаты с надписями «Свободу Мише», информирует "Новости-Грузия".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о третьем президенте Грузии, а новости о событиях вокруг суда над ним собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".