18 февраля 2022, 11:23

Жительница Астраханской области заподозрена в убийстве новорожденного

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Женщина подозревается в том, что положила своего новорожденного ребенка в унитаз, где он захлебнулся, сообщило управление Следкома по Астраханской области.

По версии следствия, 29-летняя местная жительница скрыла факт беременности, она не обращалась в медицинские учреждения и не встала на учет у врача-гинеколога. Утром 2 февраля женщина в своем доме родила здорового мальчика. "Сразу же после родов подозреваемая оставила новорожденного ребенка в унитазе, в результате чего он захлебнулся", - сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

В отношении женщины возбуждено дело ст. 106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года жительница Ставропольского края была приговорена к лишению свободы за убийство своего новорожденного ребенка.

Примечание:

"Галина Морозова приговорена к 14 годам заключения за убийство сына", "Фигурант дела об убийстве 12-летней девочки в Астрахани получил пожизненный срок", "В Астраханской области при уборке мусора коммунальщики обнаружили тело младенца".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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