Жительница Ставрополья осуждена за убийство новорожденного

21 декабря 2021, 10:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

32-летняя жительница хутора в Шпаковском муниципальном округе признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. На допросе она призналась, что совершила преступление из-за тяжелого материального положения, сообщили следователи.

Следствием и судом установлено, в октябре 2020 года женщина родила в своем доме девочку и задушила ее, а затем похоронила на местном кладбище. "На допросе женщина призналась, что совершила преступление из-за тяжелого материального положения, поскольку на иждивении у нее находятся еще трое несовершеннолетних детей", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Женщина признана виновной в совершении преступления по статье 106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначено наказание в виде лишения свободы, сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.

Следком не уточнил, к какому сроку приговорена женщина. Статья 106 УК России предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2020 года суд приговорил к четырем годам ограничения свободы жительницу Буденновска, признав ее виновной в попытке убийства своего новорожденного ребенка.