Жители сел в Нагорном Карабахе призвали соблюдать договоренность о прекращении огня

17 февраля 2022, 23:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители нескольких сел в Мартакертском районе Нагорного Карабаха после обстрела с ранением армянского военного перекрыли дорогу азербайджанской военной колонне, потребовав соблюдать режим перемирия. Азербайджанские военные колонны регулярно ездят по территории Нагорного Карбаха и создают угрозу, пожаловались карабахские сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля полиция Нагорного Карабаха сообщила, что житель села Храморт был обстрелян с азербайджанской стороны, когда проводил сельхозработы, пули повредили его трактор. Днем ранее Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о ранении военнослужащего Хачатура Хачатряна в результате обстрела с азербайджанской стороны. Он находится в тяжелом состоянии, отметило ведомство. Минобороны Азербайджана назвало эту информацию ложной, указав, что ранее была пресечена попытка рытья окопов армянскими вооруженными формированиями.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Жители ряда сел Мартакертского района Нагорного Карабаха днем 16 февраля перекрыли дорогу колонне азербайджанской военной техники, которая направлялась в Карвачарский район (азербайджанское название - Кельбаджарский район). «Жители ряда сел Мартакертского района Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) заблокировали дорогу в районе села Магавуз, остановив движение азербайджанской автоколонны с военной техникой, направляющийся в Карвачарский район», - привело издание Pastinfo.am сообщение депутата Нацсобрания Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

После беседы с участниками акции стало ясно, что «основной причиной перекрытия дороги стало ранение армянского военнослужащего 15 февраля и периодические нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных, в также стрельба по мирным жителям», рассказала Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

«Люди выразили свой протест и требования. Получается, арцахская сторона пропускает азербайджанские колонны по своим дорогам, соблюдая все соглашения, а азербайджанская сторона нарушает эти соглашения», - сказала депутат. По словам Акопян, азербайджанская колонна с военной техникой вернулась на свои исходные точки после того, как российские миротворцы заявили, что не могут гарантировать их безопасность.

«Наше основное требование – безопасность населения, и, к сожалению, нам приходиться добиваться этого», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общины Магавуз Грант Ширинян. Он отметил, что участники акции требуют, что соглашения, договоренности между странами соблюдались всеми сторонами.

"Население недовольно, что со стороны Азербайджана ведется стрельба по мирным жителям", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Мартакертского района Ашот Даниелян.

«Информация о ранении армянского солдата-срочника, потом новость о стрельбе по сельским жителям общины Храморт заставила жителей сел района пойти на такой шаг. Нельзя, чтоб так продолжалось. Мы соблюдаем все условия, смирились, что азербайджанские колонны проезжают по нашей территории, даже с военной техникой. Но должна прекратиться стрельба по людям. Сельские жители уже начинают сезонные работы в садах и на полях. И чтоб спокойно работать, нам нужно, чтоб по нам не стреляли», - сказал он.

«Мы надеемся, что наше требования будут учтены, и спокойная жизнь и безопасность сельскохозяйственных работ будет обеспечена», - сказал Даниелян. По его словам, «азербайджанские колонны проезжают два-три раза в неделю».

«В акции принимали участия жители ряда сел верхней приграничной части Мартакертского района», добавил он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".