Водители грузовиков перекрыли в знак протеста центральный проспект в Баку 17.02.2022. Кадр видео Baku TV https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=0psRlIMSb9k&feature=emb_logo

17 февраля 2022, 09:48

Водители фур перекрыли в Баку центральный проспект

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители грузовиков перекрыли сегодня в знак протеста центральный проспект в Баку, требуя от властей разрешительных документов на перевозку товара.

В Баку водителями четырех фур перекрыт проспект имени Гейдара Алиева.

Акция проходит на территории Наримановского района, водители протестуют против начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева. Владельцы фур требуют от госучреждения выдачи разрешений, из-за отсутствия которых портятся их товары, передало сегодня в 08.45 мск агентство АПА.

На заблокированном проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка. Дорожные полицейские самостоятельно регулируют движение, информировал Trend.az.

"Кавказский узел" также писал, что в Баку регулярно проходят акции протеста. Так 3 декабря 2021 года в городе прошла акция протеста против лишения инвалидов пенсий, а 1 декабря 2021 года – акция в защиту активиста Салеха Рустамова, проводящего в заключении голодовку с требованием освобождения.

Примечание:

"Врачи назвали продолжение голодовки Салеха Рустамова опасным для его жизни", "Пользователи соцсетей в Азербайджане развернули кампанию в защиту Салеха Рустамова", "Просьбы правозащитников о помиловании Салеха Рустамова остались без ответа".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 10:15

  • Турецкие СМИ раскрыли детали дела о подготовке атак на чеченских оппозиционеров

    Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Следствие установило каналы, по которым они собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, сообщили турецкие СМИ.

17 февраля 2022, 08:56

17 февраля 2022, 07:58

  • 2 Извинения Закускина перед Юсупхаджиевой вызвали скепсис в соцсети

    Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился за грубость перед пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой вынужденно, а его речь неубедительна, заявили пользователи Instagram, прокомментировавшие ролик с извинениями Закускина. Они потребовали наказать депутата по закону, а также выплаты компенсации в пользу Юсупхаджиевой.

17 февраля 2022, 06:58

17 февраля 2022, 05:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи