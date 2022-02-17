Водители фур перекрыли в Баку центральный проспект

17 февраля 2022, 09:48

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Водители грузовиков перекрыли сегодня в знак протеста центральный проспект в Баку, требуя от властей разрешительных документов на перевозку товара.

В Баку водителями четырех фур перекрыт проспект имени Гейдара Алиева.

Акция проходит на территории Наримановского района, водители протестуют против начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева. Владельцы фур требуют от госучреждения выдачи разрешений, из-за отсутствия которых портятся их товары, передало сегодня в 08.45 мск агентство АПА.

На заблокированном проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка. Дорожные полицейские самостоятельно регулируют движение, информировал Trend.az.

"Кавказский узел" также писал, что в Баку регулярно проходят акции протеста. Так 3 декабря 2021 года в городе прошла акция протеста против лишения инвалидов пенсий, а 1 декабря 2021 года – акция в защиту активиста Салеха Рустамова, проводящего в заключении голодовку с требованием освобождения.