Закускин лично приносит извинения Салиме Юсупхаджиевой. Скриншот со страницы https://www.instagram.com/p/CaC-LaKtEp0/

16 февраля 2022, 23:17

Закускин пришел с извинениями к пожилой чеченке Юсупхаджиевой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин сегодня лично встретился с Салимой Юсупхаджиевой и принес ей извинения за инцидент у мечети. Юсупхаджиева приняла от Закускина подарки и простила его, следует из видеозаписи с их встречи.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля 69-летняя Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика. 12 февраля Закускин в разговоре с позвонившим ему советником главы Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента, и пообещал извиниться за свои действия. 13 февраля Закускин обнародовал видео с заочным извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув, что конфликт "носил исключительно бытовой характер, а не межнациональный".

Закускин во время инцидента у мечети угрожал пожилой чеченке "депортацией" за несанкционированную торговлю, а затем достал баллончик, рассказала сама пострадавшая. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Родственники рассказали о плохом самочувствии Юсупхаджиевой после конфликта с Закускиным.

Видео о том, что Александр Закускин во время личной встречи принес извинения Салиме Юсупхаджиевой, размещено сегодня на странице ГТРК "Вайнах" в instagram. В  нем запечатлено, как Закускин подходит к пожилой женщине, со словами извинения вручает ей букет цветов, корзину с фруктами и конфетами  и говорит: «Я всю ситуацию переосмыслил. Вы ровесница моей мамы. Я не должен был так поступать».

Женщина в ответ говорит, что приняла извинения и рада, что «справедливость восторжествовала». «Но с женщинами не надо так поступать», - добавила она.

Эта встреча должна была состояться еще 13 февраля, сообщила ранее «Кавказскому узлу» свидетельница инцидента у мечети активистка Елена Аручиди. По ее словам, свидетелями раскаяния Закускина должны были стать две дочери и три сына торговки, однако депутат к ним домой в тот день не явился.

На инцидент с московским депутатом Закускиным и пожилой чеченкой Юсупхаджиевой должны отреагировать правоохранительные органы и разрешить дело по закону, чтобы ситуация не вылилась в межнациональный конфликт, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Традиционные механизмы реакции на поступок Закускина задействованы в отсутствие своевременных мер со стороны полиции, подчеркнули они. 

В действиях Александра Закускина, применившего газовый баллончик против пенсионерки из Чечни Салиме Юсупхаджиевой, усматриваются признаки причинения вреда здоровью и превышения должностных полномочий, считает адвокат Надежда Ермолаева. Закускина могут освободить от уголовной ответственности в связи с примирением или возмещением ущерба, добавил адвокат Зелимхан Арапиев.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Московский депутат призвал к отставке Закускина за конфликт с уроженкой Чечни", "Закускин извинился перед пожилой чеченкой", "Делимханову напомнили о деле Мусаевой после его реакции на инцидент с чеченкой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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