Рамазан Дугиев арестован по делу о протестах в Магасе

16 февраля 2022, 15:57

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Суд в Нальчике поместил под арест до 24 марта ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков в ходе протестов в Магасе в 2019 году, рассказал адвокат Висит Цороев. Арест Рамазана стал ударом для его родителей-инвалидов, сообщил двоюродный брат Рамазана Акрам Дугиев.

Как писал "Кавказский узел", Рамазана Дугиева задержали по "митинговому делу", когда он ехал к следователю в Нальчик, чтобы дать пояснения, а в его доме был проведен обыск. У Рамазана глухонемые родители, он единственный кормилец в семье и один из немногих в республике сурдопереводчиков, рассказал его двоюродный брат. Адвокат Дугиева усомнился в обоснованности действий силовиков.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Рядовые участники митинга обвинялись в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Жителя Ингушетии Рамазана Дугиева поместили в СИЗО до 24 марта. Нальчикский городской суд избрал сегодня меру пресечения в виде ареста на месяц и 11 дней, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев.

По его словам, его подзащитному вменили часть 2 статьи 318 УК РФ. "Мы будем обжаловать его арест", - отметил адвокат. "Мы предоставили положительные характеристики от участкового, из администрации по месту жительства, с места работы. Предоставили справки об инвалидности родителей, благодарственные (письма) и грамоты, диплом о получении дополнительного образования. Было и согласие собственника дома в случае избрания домашнего ареста. Сделали акцент на том, что Рамазан ранее не судим, за три года не предпринимал попытки скрыться или иным образом воспрепятствовать следствию. Также мы передали суду обращение регионального Центра общества глухонемых, в котором они просили не изолировать Рамазана. Но тяжесть предъявленного обвинения перевесила для суда все доводы защиты", - сказал Цороев.

Ранее адвокат назвал неправомерным обвинение Дугиева в нанесении тяжкого вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов, так как только один из пострадавших на митинге получил тяжелые травмы, и тот, кто причинил ему вред, уже осужден.

Троих родственников, приехавших на суд, чтобы поддержать Рамазана, в здание суда не пустили - они ждали результат заседания на улице, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" двоюродный брат Рамазана Акрам Дугиев. "Мы надеялись, что его отпустят. У него дома глухонемые отец и мать, он за ними смотрит. И при этом он еще единственный работающий человек в семье. Они живут в вагончике - шестеро человек. Конечно, то, что Рамазана посадили, очень большой удар для них", - сказал Акрам.

Он усомнился в виновности Дугиева. "Насколько мне известно, Рамазан, хотя и был на митинге, никому телесных повреждений не наносил. Есть фото, видео - там ничего такого нет, у них нет доказательств, что он что-то такое сделал. Да и сам он говорил, что вреда никому не наносил", - отметил собеседник.

К уголовной ответственности по делу о событиях, произошедших утром 27 марта 2019 года в ходе силового разгона акции протеста в столице Ингушетии Магасе привлечено 52 человека. Однако уголовное преследование троих из них было прекращено, следует из данных на сайте Правозащитного центра "Мемориал"*.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.