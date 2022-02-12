Посетители выставки "Существование. Со-существование" во Владикавказе, 12 февраля 2022 года. Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»

12 февраля 2022, 21:43

Выставка черкесского художника вызвала интерес у жителей Владикавказа

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работы американского художника черкесского происхождения Зака Кахадо показывают, как переживание прошлого может быть выражено языком современного искусства, заявили посетители выставки "Существование. Со-существование" во Владикавказе.

Во Владикавказе в Северо-Кавказском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 11 февраля открылся выставочный проект "Существование. Со-существование" американского художника черкесского происхождения Зака Кахадо. Выставка продлится до 31 марта, вход на нее стоит 100 рублей.

Руководство музея пояснило причины включения выставки Зака Кахадо в программу "Галерея Кавказ"

Художник Зак Кахадо. Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»"Выставка организована в рамках программы филиала "Галерея Кавказ". Эта программа направлена на популяризацию современного северо-кавказского искусства", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А. Пушкина Лилия Галазова.

Ежегодно в рамках этой программы музей знакомит зрителей с творчеством молодых, начинающих и именитых северо-кавказских художников, а также с культурными проектами различных северо-кавказских художественных институций, галерей, музеев, отметила она.

Эта программа затрагивает темы, которые, очень важные для северо-кавказского региона, они связанны с поиском места современного кавказского человека в мире. "Они затрагивают сложное историческое наследие и  непростую социально-экономическую парадигму в которой сейчас развивается Северный Кавказ. Это, естественно, темы, связанные с осмыслением и интерпретацией культурного, духовного, национального наследия и что очень важно использование этих элементов в современной визуальной культуре", - сказала Лилия Галазова.

Серия работ "Существование. Со-существование" Зака Кахадо - это очень эмоциональная история о поисках национальной культурной идентичности человеком, художником волею судьбы отлученным от своих национальных корней, от своей родины, пояснила она. "Зак Кахадо во многом сформирован мультикультурной средой американского города и в тоже время он вырос в семье с очень мощными национальными традициями, где употребляли традиционную еду, где звучали сюжеты Нартовского эпоса. Это история о формировании человека в диаспоре, в такой культурной общности, которая объединяла самых разных представителей северо-кавказских национальностей", - рассказала Лилия Галазова.

Посетители выставки рассматривают работы Зака Кахадо, 12 февраля 2022 года. Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»Одной из важных задач Северо-Кавказского филиала музея имени А.С. Пушкина тоже является создание в регионе такой общекавказской культурной среды, в основе которой лежат общекавказские, общечеловеческие ценности, гуманистические ценности современной культуры, добавила она.

"Темы, к которым обращается Зак Кахадо и акцентирует в названиях работ — "Дед, во мне есть часть тебя. Чужие земли, чужие войны", "Диаспора I", "Идентичность", "Кодекс чести "Хабзэ", отражают процесс самоопределения и погружения в национальную культуру", - говорится в описании выставки на сайте музея.

Специалисты говорят о Кахадо как о представителе "неочеркесского искусства", так как темы его работ, раскрываемые им через эстетику американского экспрессионизма, звучат по-новому, формируя межкультурный диалог, с органично встроенными и узнаваемыми элементами традиционного наследия. "Эстетика его искусства базируется не только на этническом содержании, но и на творческом осмыслении современной действительности, на "плотно вплетенной в ткань работ личной истории" творца, поглощенного интересом к своим корням, но остающегося человеком мира", - говорится в информации на сайте музея.

В экспозицию входят живописные работы и инсталляции, для которых автор использовал приемы техники реди-мейд.

Реди-мейд - прием современного авангардистского искусства, когда обычная вещь утилитарного обихода, предмет производства рассматривается отдельно от  привычной бытовой обстановки без внесения изменений, как  выставочный  экспонат  и объект искусства, сказано на сайте картинной галереи "Арт-Ликор".

Зак Кахадо, помещая предметы черкесского быта в канву своего художественного повествования, воздействуя на холсты огнем, смешивая краску с землей, привезенной с Северного Кавказа, из мест, где столетиями проживали его предки, создает многослойные трехмерные композиции, каждая из которых является "неким символическим и одновременно историческим рассказом", - говорится в сообщении на сайте музея.

"Мир в картинах-жестах Зака Кахадо зависает между историей и постапокалиптическим будущим. Современны только мы, зрители, разглядывающие эти огарки, отходы культуры, рубцы и шрамы, оставленные художником на его полотнах,   и только их симметричность, ровность, центральные композиции подчеркивают искусственность этой “земли”. Размещая найденные этнообъекты на полотна, которые одновременно отсылают и к американскому экспрессионизму, и к сюрреалистическим ассамбляжам, и к живописи действия, новому брутализму и “почвенным” вещам Ансельма Кифера, Кахадо создает для них новый контекст восприятия, предлагая зрителю диалог между разными культурами и одновременно сохраняя их таким образом для искусства будущего", - заявил ранее изданию "Северная Осетия" куратор и художник Ильмира Болотян.

Зак Кахадо оценил влияние Северного Кавказа и родной земли на свое творчество

Художник Зак Кахадо лично присутствовал на открытии своей выставки. Впервые его работы были представлены прошлым летом в Национальном музее в Нальчике, сейчас во Владикавказе, потом будет Санкт-Петербург, Москва и Махачкала, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сам художник. Всего на выставке представлено 18 работ.

В своих произведениях Зак Кахадо использует землю (чернозем), привезенную с Северного Кавказа, которую смешивает во время создания работ с краской. Таким образом художник идентифицирует себя, рассказал Зак Кахадо. "Это моя идентификация. Смысл сделать что-то новое, что никто раньше не делал", - отметил он.

Работа Зака Кахадо "Моя земля". Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»Но самое главное, как считает художник, что, используя при создании своих работ землю, привезенную с Северного Кавказа, он чувствует себя ближе к родине. "Когда ты рождаешься далеко, за океаном - вам это очень сложно понять. Для меня это очень близко, я хотел трогать (землю) и больше понимать себя через эту землю", - объяснил Зак Кахадо.

Термин "неочеркесское искусство" - как новая волна в искусстве, сказал Зак Кахадо. Ему понравился этот термин, потому что он ассоциируется с авангардом, с чем-то новым.

В первую очередь, по словам Зака Кахадо, его работы обращены к семье, черкесам, Северному Кавказу и всему миру. "Это универсальный месседж для всего мира"- сказал он.

"Когда в работах используешь землю - это автоматически идет как политика. Моя цель здесь была - современное искусство, я, в конце концов, художник. Это арт, я просто хотел добавить в контекст то, что мне ближе, важно для меня и важно для многих людей и показать это", - заявил Зак Кахадо.

Посетителей выставки впечатлили представленные работы Зака Кахадо

На открытие выставки пришло много разных людей. "Я профессионально изучаю прошлое, в том числе традиционную культуру, и мне было интересно собственными глазами увидеть, как вот это переживание прошлого может быть выражено языком современного искусства", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" историк и этнограф Тамерлан Салбиев.

Работа Зака Кахадо "Критические мысли". Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»В обществе существует некоторое предубеждение к современному искусству, потому что оно считается как бы по определению формальным, лишенным сопереживания, эмоций. А здесь как раз наоборот - язык современного искусства используется, чтобы выразить эмоцию, отметил он.

"Эта эмоция очень сильная. Основной мотив - это земля, основной художественный образ - это почва... Земля, как рефрен, повторяется, повторяется и даже там, где есть какие-то культурные предметы, они выходят из этой земли, из этого прошлого, но людей нет, нет света, нет воздуха, нет солнца. Есть только обращенность к себе под ноги. Ощущение, что это переживание потери, утраты, грусть, воспоминания и в то же время ностальгия", - сказал Тамерлан Салбиев.

А земля в эстетическом плане контрастирует с деревом, продолжил историк. "Здесь много дерева. Это, конечно, не дерево из леса, оно обработанное. Но, тем не менее, оно тоже первозданное, от него и запах идет. И у меня первая ассоциация - это шпалы, то есть это путь. Дальше посмотрите, эти обрубки будто подвешены, парят - нет корней. Но на них есть тамги этих адыгских родов. Это повод призадуматься, вспомнить какие-то образы из прошлого, представления. Даже человеческое движение их раскачивает, у них нет опоры, поэтому ветер их качает", - сказал Тамерлан Салбиев.

Работа Зака Кахадо "Со-существование". Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»Есть работы, которые историку понравились. "Черкесские мотивы здесь легко узнаваемы. Но это не продолжение традиций, это размышления по поводу. Традиция - как источник вдохновения, и далее следует собственный личный опыт, судьба, которая во всем этом преломляется и подбирается художественный язык, чтобы эти мысли, образы воплощать"- сказал он.

На открытие выставки во Владикавказ приехали и друзья Зака Кахадо из Нальчика в составе делегации, чтобы поддержать его.

Беслан Битоков, работающий в Государственном академическом ансамбле "Кабардинка" рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знаком с художником и его братом с 90-х годов, и они близко дружат. По его словам, летом прошлого года в Нальчике прошла выставка Зака Кахадо и, несмотря на ограничения из-за коронавируса, многие пришли ее посмотреть.

"Его работы очень впечатлили нас. Это относится к нам, к черкесам, к народам Кавказа, к нашей истории. Мы полностью разделяем его "Существование. Со-существование" разных традиций, разных эпох, разных народов. В его работах оно прослеживается. Это современный взгляд, его понимание. Он и его брат - люди мира, они не люди чисто черкесской культуры, они люди мировой культуры", - считает Битоков.

Работа Зака Кахадо "Ритуальный обход" состоит из чернозема, индустриальной краски, березовой золы, металлической сетки на холсте. Фото Эммы Марзоевой для «Кавказского узла»Художница из Владикавказа Софья Кодоева назвала выставку искренней и удивительной. "Удивительна тем, что такой доминирующий черный для меня не показался мрачным, он показался теплым, согревающим, обволакивающим. Ощущение, что да, земля - земля, из которой мы вышли, куда уйдем, и она не пугает, а притягивает. Интересный художник, ощущение, что он искренне работает, использует и традиции, и свои какие-то впечатления от современности. Я думаю, тут синтез всего. Корни, конечно, ощущаются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Художница из Владикавказа Алена Шаповалова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ей понравилась выставка. Она назвала Зака Кахадо художником, работающим с традицией.

"Мне это довольно близко абстрактное искусство. Я сама тоже занимаюсь современной живописью. Для Владикавказа это все еще необычно, хотя для мирового искусства, мирового сообщества это уже не является чем-то сверхординарным. Есть какие-то определенные параллели с американскими художниками, с нашими российскими, например, с Аладдином Гаруновым. В целом все очень интересно, и интересна его личная история, его связь с родиной. Эта пуповина, которая связывает его с Кавказом, он ее не прерывает, работает с этой темой. Это актуально... Какие-то свои переживания ему, конечно, удается передать. Вижу, что он работает с традиционными артефактами, вижу музыкальный инструмент. Это интересно. Даже для неподготовленной публики это такой уровень, который возможно понять даже без каких-то долгих концептуальных объяснений", - сказала художница.

Примечание:

"Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла внимание жителей Северной Осетии", "Нападки на выставку во Владикавказе стали следствием культуры осуждения на Северном Кавказе", "Участники Северо-Кавказской биеннале подвели итоги художественного форума".

Автор: Эмма Марзоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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