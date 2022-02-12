Выставка черкесского художника вызвала интерес у жителей Владикавказа

12 февраля 2022, 21:43

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Работы американского художника черкесского происхождения Зака Кахадо показывают, как переживание прошлого может быть выражено языком современного искусства, заявили посетители выставки "Существование. Со-существование" во Владикавказе.

Во Владикавказе в Северо-Кавказском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 11 февраля открылся выставочный проект "Существование. Со-существование" американского художника черкесского происхождения Зака Кахадо. Выставка продлится до 31 марта, вход на нее стоит 100 рублей.

Руководство музея пояснило причины включения выставки Зака Кахадо в программу "Галерея Кавказ"

"Выставка организована в рамках программы филиала "Галерея Кавказ". Эта программа направлена на популяризацию современного северо-кавказского искусства", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А. Пушкина Лилия Галазова.

Ежегодно в рамках этой программы музей знакомит зрителей с творчеством молодых, начинающих и именитых северо-кавказских художников, а также с культурными проектами различных северо-кавказских художественных институций, галерей, музеев, отметила она.

Эта программа затрагивает темы, которые, очень важные для северо-кавказского региона, они связанны с поиском места современного кавказского человека в мире. "Они затрагивают сложное историческое наследие и непростую социально-экономическую парадигму в которой сейчас развивается Северный Кавказ. Это, естественно, темы, связанные с осмыслением и интерпретацией культурного, духовного, национального наследия и что очень важно использование этих элементов в современной визуальной культуре", - сказала Лилия Галазова.

Серия работ "Существование. Со-существование" Зака Кахадо - это очень эмоциональная история о поисках национальной культурной идентичности человеком, художником волею судьбы отлученным от своих национальных корней, от своей родины, пояснила она. "Зак Кахадо во многом сформирован мультикультурной средой американского города и в тоже время он вырос в семье с очень мощными национальными традициями, где употребляли традиционную еду, где звучали сюжеты Нартовского эпоса. Это история о формировании человека в диаспоре, в такой культурной общности, которая объединяла самых разных представителей северо-кавказских национальностей", - рассказала Лилия Галазова.

Одной из важных задач Северо-Кавказского филиала музея имени А.С. Пушкина тоже является создание в регионе такой общекавказской культурной среды, в основе которой лежат общекавказские, общечеловеческие ценности, гуманистические ценности современной культуры, добавила она.

"Темы, к которым обращается Зак Кахадо и акцентирует в названиях работ — "Дед, во мне есть часть тебя. Чужие земли, чужие войны", "Диаспора I", "Идентичность", "Кодекс чести "Хабзэ", отражают процесс самоопределения и погружения в национальную культуру", - говорится в описании выставки на сайте музея.

Специалисты говорят о Кахадо как о представителе "неочеркесского искусства", так как темы его работ, раскрываемые им через эстетику американского экспрессионизма, звучат по-новому, формируя межкультурный диалог, с органично встроенными и узнаваемыми элементами традиционного наследия. "Эстетика его искусства базируется не только на этническом содержании, но и на творческом осмыслении современной действительности, на "плотно вплетенной в ткань работ личной истории" творца, поглощенного интересом к своим корням, но остающегося человеком мира", - говорится в информации на сайте музея.

В экспозицию входят живописные работы и инсталляции, для которых автор использовал приемы техники реди-мейд.

Реди-мейд - прием современного авангардистского искусства, когда обычная вещь утилитарного обихода, предмет производства рассматривается отдельно от привычной бытовой обстановки без внесения изменений, как выставочный экспонат и объект искусства, сказано на сайте картинной галереи "Арт-Ликор".

Зак Кахадо, помещая предметы черкесского быта в канву своего художественного повествования, воздействуя на холсты огнем, смешивая краску с землей, привезенной с Северного Кавказа, из мест, где столетиями проживали его предки, создает многослойные трехмерные композиции, каждая из которых является "неким символическим и одновременно историческим рассказом", - говорится в сообщении на сайте музея.

"Мир в картинах-жестах Зака Кахадо зависает между историей и постапокалиптическим будущим. Современны только мы, зрители, разглядывающие эти огарки, отходы культуры, рубцы и шрамы, оставленные художником на его полотнах, и только их симметричность, ровность, центральные композиции подчеркивают искусственность этой “земли”. Размещая найденные этнообъекты на полотна, которые одновременно отсылают и к американскому экспрессионизму, и к сюрреалистическим ассамбляжам, и к живописи действия, новому брутализму и “почвенным” вещам Ансельма Кифера, Кахадо создает для них новый контекст восприятия, предлагая зрителю диалог между разными культурами и одновременно сохраняя их таким образом для искусства будущего", - заявил ранее изданию "Северная Осетия" куратор и художник Ильмира Болотян.

Зак Кахадо оценил влияние Северного Кавказа и родной земли на свое творчество

Художник Зак Кахадо лично присутствовал на открытии своей выставки. Впервые его работы были представлены прошлым летом в Национальном музее в Нальчике, сейчас во Владикавказе, потом будет Санкт-Петербург, Москва и Махачкала, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сам художник. Всего на выставке представлено 18 работ.

В своих произведениях Зак Кахадо использует землю (чернозем), привезенную с Северного Кавказа, которую смешивает во время создания работ с краской. Таким образом художник идентифицирует себя, рассказал Зак Кахадо. "Это моя идентификация. Смысл сделать что-то новое, что никто раньше не делал", - отметил он.

Но самое главное, как считает художник, что, используя при создании своих работ землю, привезенную с Северного Кавказа, он чувствует себя ближе к родине. "Когда ты рождаешься далеко, за океаном - вам это очень сложно понять. Для меня это очень близко, я хотел трогать (землю) и больше понимать себя через эту землю", - объяснил Зак Кахадо.

Термин "неочеркесское искусство" - как новая волна в искусстве, сказал Зак Кахадо. Ему понравился этот термин, потому что он ассоциируется с авангардом, с чем-то новым.

В первую очередь, по словам Зака Кахадо, его работы обращены к семье, черкесам, Северному Кавказу и всему миру. "Это универсальный месседж для всего мира"- сказал он.

"Когда в работах используешь землю - это автоматически идет как политика. Моя цель здесь была - современное искусство, я, в конце концов, художник. Это арт, я просто хотел добавить в контекст то, что мне ближе, важно для меня и важно для многих людей и показать это", - заявил Зак Кахадо.

Посетителей выставки впечатлили представленные работы Зака Кахадо

На открытие выставки пришло много разных людей. "Я профессионально изучаю прошлое, в том числе традиционную культуру, и мне было интересно собственными глазами увидеть, как вот это переживание прошлого может быть выражено языком современного искусства", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" историк и этнограф Тамерлан Салбиев.

В обществе существует некоторое предубеждение к современному искусству, потому что оно считается как бы по определению формальным, лишенным сопереживания, эмоций. А здесь как раз наоборот - язык современного искусства используется, чтобы выразить эмоцию, отметил он.

"Эта эмоция очень сильная. Основной мотив - это земля, основной художественный образ - это почва... Земля, как рефрен, повторяется, повторяется и даже там, где есть какие-то культурные предметы, они выходят из этой земли, из этого прошлого, но людей нет, нет света, нет воздуха, нет солнца. Есть только обращенность к себе под ноги. Ощущение, что это переживание потери, утраты, грусть, воспоминания и в то же время ностальгия", - сказал Тамерлан Салбиев.

А земля в эстетическом плане контрастирует с деревом, продолжил историк. "Здесь много дерева. Это, конечно, не дерево из леса, оно обработанное. Но, тем не менее, оно тоже первозданное, от него и запах идет. И у меня первая ассоциация - это шпалы, то есть это путь. Дальше посмотрите, эти обрубки будто подвешены, парят - нет корней. Но на них есть тамги этих адыгских родов. Это повод призадуматься, вспомнить какие-то образы из прошлого, представления. Даже человеческое движение их раскачивает, у них нет опоры, поэтому ветер их качает", - сказал Тамерлан Салбиев.

Есть работы, которые историку понравились. "Черкесские мотивы здесь легко узнаваемы. Но это не продолжение традиций, это размышления по поводу. Традиция - как источник вдохновения, и далее следует собственный личный опыт, судьба, которая во всем этом преломляется и подбирается художественный язык, чтобы эти мысли, образы воплощать"- сказал он.

На открытие выставки во Владикавказ приехали и друзья Зака Кахадо из Нальчика в составе делегации, чтобы поддержать его.

Беслан Битоков, работающий в Государственном академическом ансамбле "Кабардинка" рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знаком с художником и его братом с 90-х годов, и они близко дружат. По его словам, летом прошлого года в Нальчике прошла выставка Зака Кахадо и, несмотря на ограничения из-за коронавируса, многие пришли ее посмотреть.

"Его работы очень впечатлили нас. Это относится к нам, к черкесам, к народам Кавказа, к нашей истории. Мы полностью разделяем его "Существование. Со-существование" разных традиций, разных эпох, разных народов. В его работах оно прослеживается. Это современный взгляд, его понимание. Он и его брат - люди мира, они не люди чисто черкесской культуры, они люди мировой культуры", - считает Битоков.

Художница из Владикавказа Софья Кодоева назвала выставку искренней и удивительной. "Удивительна тем, что такой доминирующий черный для меня не показался мрачным, он показался теплым, согревающим, обволакивающим. Ощущение, что да, земля - земля, из которой мы вышли, куда уйдем, и она не пугает, а притягивает. Интересный художник, ощущение, что он искренне работает, использует и традиции, и свои какие-то впечатления от современности. Я думаю, тут синтез всего. Корни, конечно, ощущаются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Художница из Владикавказа Алена Шаповалова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ей понравилась выставка. Она назвала Зака Кахадо художником, работающим с традицией.

"Мне это довольно близко абстрактное искусство. Я сама тоже занимаюсь современной живописью. Для Владикавказа это все еще необычно, хотя для мирового искусства, мирового сообщества это уже не является чем-то сверхординарным. Есть какие-то определенные параллели с американскими художниками, с нашими российскими, например, с Аладдином Гаруновым. В целом все очень интересно, и интересна его личная история, его связь с родиной. Эта пуповина, которая связывает его с Кавказом, он ее не прерывает, работает с этой темой. Это актуально... Какие-то свои переживания ему, конечно, удается передать. Вижу, что он работает с традиционными артефактами, вижу музыкальный инструмент. Это интересно. Даже для неподготовленной публики это такой уровень, который возможно понять даже без каких-то долгих концептуальных объяснений", - сказала художница.