Жители Астраханской области потребовали решить проблему с бродячими собаками

12 февраля 2022, 11:28

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В Астраханской области жительница села Капустин Яр вышла на пикет, на котором потребовала от властей решить проблему с бродячими собаками. Из-за равнодушия чиновников проблема с бездомными животными вышла в регионе практически на первое место, указали местные жители в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", 27 января стало известно, что дума Астраханской области обратилась в Госдуму с предложением разрешить эвтаназию бездомных собак, проявляющих агрессию и представляющих опасность для человека. 7 февраля чиновники в Знаменске были заподозрены в халатности из-за нападений собак на людей.

По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

11 февраля жительница села Капустин Яр Ахтубинского района на севере Астраханской области провела одиночный пикет на трассе Астрахань – Волгоград, в руках у нее был плакат: "Спасите нас и наших детей от бродячих собак", информировал вечером 11 февраля "Арбуз Today".

Запись о том, что сельчанка в Астраханской области провела пикет против бездомных собак, были размещена 11 февраля в группе "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте". "Капустин Яр – это одно из самых проблемных сел региона, скандалы в котором не раз выходили на региональное и федеральное обсуждение. Но к решению массовых проблем жителей, власти, увы, не торопятся приступать", – сказано в публикации.

К 11.20 мск 12 февраля эта запись в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны более 117 тысяч пользователей, набрала 74 отметки "нравится" и 39 комментариев. Часть их авторов поддержала пикетчицу. "Собак пора убирать, я уверен, что они всем надоели", – считает Игнат Меткин.

"Проблема очень серьезная и ее нужно решать. Ежедневно страдают люди: взрослые и дети. Не убегут от своры собак и пожилые люди. Стаи собак расплодились и чувствуют себя вольготно во всех районах, поджидают жильцов у подъездов, дети бояться идти в школу... Люди, тут не пререкаться нужно, а принимать здравые решения", – написала Надежда Горохова.

"Вы посмотрите как [обстоит проблема с бродячими собаками] в других городах. Нет такого безобразия как у нас", – отметил Дмитрий Коннов.

Другая часть пользователей выказала противоположную точку зрения. "Собаки живут рядом с человеком довольно долгий промежуток времени. Я согласен, что они создают много проблем, но откуда у вас желание их убивать? Может проще посажать тех, кто заработал на этой проблеме? Собаки – они не враги", – указал Дмитрий Савичев.

"Есть более серьёзные проблемы, чем собаки", – считает Roman Kimaev.

"Астрахань – это вообще-то "собачий" город", – отметила Насира Джабаева.

Напомним, жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими животными. Также 25 января 2020 года в Астрахани прошел митинг, посвященный проблеме бездомных животных.