Два ребенка пострадали от укусов бродячих собак в Астраханской области

18 января 2021, 20:50

Детям, пострадавшим от укусов бродячих собак в Знаменске, потребовалась врачебная помощь. За 2020 год в Астрахани зарегистрировано более двух тысяч случаев нападения животных на людей, сообщили следователи.

По данным следователей, собаки напали на детей днем 16 января. "Свора бездомных собак напала на 6-летнюю девочку и 7-летнего мальчика в городе Знаменске Астраханской области. Детей доставили в городскую больницу, где им оказали необходимую помощь, сейчас они находятся под амбулаторным наблюдением", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области и отчиталось о начале проверки по инциденту.

Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале издания "Пункт А". На кадрах видно, как сначала одна собака подбегает к людям, которые идут по тропинке во дворе дома. Один человек убегает от нее, и в кадре появляется еще одна собака. Животные набросились на людей, в том числе на девочку, которая побежала им навстречу.

Исполняющая обязанности главврача Знаменской больницы Инна Лазарева сегодня сообщила, что детям была оказана первичная хирургическая помощь, проведена обработка ран и сделаны необходимые прививки.

За 2020 год в Астрахани зарегистрировано более 2 тысяч случаев нападения животных на людей, в том числе 600 случаев нападения на детей, пишет ТАСС со ссылкой на информацию Следкома.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 января 2020 года в Астрахани прошел митинг, посвященный проблеме бездомных животных. Участники акции заявили о необходимости обязательной регистрации домашних питомцев и стерилизации бездомных животных. Зоозащитники заявили, что отлов стерилизованных собак не приведет к решению проблемы с ростом числа бездомных животных.