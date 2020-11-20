Астраханские зоозащитники обвинили мэрию в халатности

20 ноября 2020, 21:16

Отлов стерилизованных собак не приведет к решению проблемы с ростом числа бездомных животных в Астрахани, считают зоозащитники, вышедшие сегодня на одиночные пикеты перед зданием областной администрации. Возросший интерес в городе к этой теме привел к созданию 20 бригад по отлову собак, однако дальнейшая судьба животных неизвестна, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в Астрахани прошел митинг, посвященный проблеме бездомных животных. Участники акции заявили о необходимости обязательной регистрации домашних питомцев и стерилизации бездомных животных.

10 астраханцев провели сегодня одиночные пикеты у здания администрации губернатора Астраханской области. Они по очереди стояли у входа в администрацию, на плакатах высказывались требования прекратить отлов собак с бирками (которыми помечают стерилизованных животных - прим. "Кавказского узла") и отправить начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города в отставку. Акция продолжалась более часа, за это время полиция пикетчиков не побеспокоила, из здания администрации к ним также никто не вышел, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В начале ноября тема бездомных собак активно освещалась в астраханских СМИ. Так, была опубликована информация, что собаки съели мужчину, хотя достоверно неизвестно, нападение произошло, когда мужчина был жив или собаки обглодали тело, сообщил 7 ноября "Каспийинфо". Затем появилась информация о госпитализации маленького мальчика, которого искусала стая собак, позднее областной Минздрав опроверг ее, сообщил 16 ноября "Пункт-А". В итоге астраханская мэрия 16 ноября на своем сайте сообщила, что к 3 декабря в городе будет отловлено 1500 собак. Для этого были заключены контракты с двумя волгоградскими ИП, число бригад по отлову увеличат до 20. Зоозащитники забили тревогу - по их мнению, отловом занимаются непрофессиональные люди, которым платят приличные деньги за каждую собаку, поэтому они хватают и сдают самых спокойных собак - уже простерилизованных. 19 ноября зоозащитники провели пикеты у здания городской администрации, сообщила в своем Facebook зоозащитница Евгения Зариньш.

Зоозащитники обеспокоены тем, что контракты на отлов животных не были обнародованы, и квалификацией людей, которые занимаются отловом. "Контракты (...) заключались без тендера. Один большой контракт раздробили на маленькие, что, в принципе, делать нельзя. Документов - какие требования они предъявляли, что это за предприниматели - никто из общественности их не видел", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член "Союза зоозащиты" Евгения Зариньш.

Людей для отлова собак набирали на сайтах бесплатных объявлений, плата за одно животное составляет 1500 рублей, сообщила активистка. "Естественно, те ловят собак, которые раньше уже были отловлены и стерилизованы, то есть это собаки, которые сами спокойно идут к человеку. Если бы собаки бы вылавливались действительно агрессивные, и самых агрессивных отправляли бы на пожизненное содержание в приюты, а неагрессивных стерилизовали и отпускали в прежнюю среду обитания, согласно федеральному закону №498, то вопросов бы не было. Но контрактов никто не видел, кто этим занимается - не ясно, и на деле получается, что сокращается не популяция агрессивных собак, а та популяция, которую сокращать не нужно", - подчеркнула Зариньш, комментируя содержание их плакатов.

Федеральный закон №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года. Он, в частности, вводит запреты на выгул опасных собак без намордника (список опасных пород собак был утвержден правительством Российской Федерации), контактных зоопарков и содержания диких животных дома (перечень видов также утвержден правительством), регулирует деятельность приютов для животных, ввел правила обращения с безнадзорными животными, пишет 20 декабря 2019 года сайт Государственной Думы Российской Федерации.

Отставки начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Владимира Бакуменко зоозащитники требуют, так как именно он заключал контракты на отлов и потому, что "к нему никому не удалось пробиться на прием, и он не принимает и не отвечает на вопросы", отметила зоозащитница.

Ситуация с собаками в городе - это упущение местных властей, считает активистка Валентина Волобоева. "Проблема с безнадзорными животными большая, причем она многолетняя, сейчас их количество достигло максимального значения. Был принят закон, согласно которому безнадзорные животные должны отлавливаться, кастрироваться и чипироваться. И результатом станет уменьшение численности животных. Ответственный орган по исполнению этого закона - мэрия. На 2020 год на эти цели выделены 38 миллионов рублей, а они проявили халатность, в течение года практически ничего сделано не было", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

За 2020 год было стерилизовано и выпущено в прежнюю среду обитания порядка 900 собак, отметила Волобоева. "Мы целый год наблюдаем за этой работой. Если бы эти 20 бригад были созданы вовремя, в начале года, ситуация была бы другая. Но этого не было, в итоге поголовье почти не уменьшилось. Конечно, у нас есть много волонтеров, которые сами стерилизуют собак, за свои деньги. Это очень большая работа. Но есть же деньги, есть госпрограмма - и нет ответственности, нет государственного подхода", - заявила Волобоева.

В городе очень много бездомных собак, но у организации "Чистый город", которая должна заниматься этой проблемой, были все возможности, чтобы исправить ситуацию. "В 2018 году вступил в силу закон №498, но "Чистый город" вместе с администрацией в 2019 году заключал контракты, которые нарушают этот закон, бюджетные деньги распределялись неправильно", - заявила активистка Альбина Середенкова.

Животные не виноваты в неправильном распределении бюджетных средств, считает активистка. "В 2020 году зоозащитники, во-первых, наконец-то добились открытия приюта. Но в 2019 году деньги (выделенные на решение проблемы) вернули в бюджет, и в приют не купили основное оборудование - клетки, будки, поэтому работать ему очень тяжело. Все делается, в основном, на пожертвования волонтеров. Мы возили туда сено, возим доски, еду, лекарства, мы делаем все возможное, чтобы животных можно было стерилизовать. В общем, упущение администрации и "Чистого города" - налицо, поэтому имеем такую ситуацию. Но животные в ней не виноваты", - подчеркнула Середенкова.