50 человек приняли участие в митинге в защиту бездомных животных в Астрахани

26 января 2020, 04:05

Митинг, посвященный проблеме безнадзорных животных, прошел в Астрахани. Участники акции заявили о необходимости обязательной регистрации домашних питомцев и стерилизации бездомных животных.

Митинг, посвященный проблеме бездомных животных, прошел в Астрахани 25 января. Акция, которая была согласована с властями, прошла в сквере имени Кирова и продлилась с 11.00 до 11.40 по местному времени (10.00 - 10.40 мск), передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

По оценке организаторов, участие в акции приняли 50 человек. "Мы рассчитывали, что будет больше людей, но, видимо, из-за холодной погоды кто-то решил не приходить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель организаторов, член "Союза зоозащиты" Евгения Зариньш.

Она отметила, что зоозащитники неоднократно проводили пикеты "возле здания областной администрации, возле мэрии, возле "нулевого километра" по той причине, что власть не занимается решением проблемы безнадзорных животных".

По словам Зариньш, зоозащитники требуют, чтобы приют для животных, строительство которого идет в Астрахани, "не превратился в концлагерь для животных".

"А для этого нужно создание общественного совета при региональном Минсельхозе. Чтобы людей, которые в него войдут, пускали в приют. Мы обращались по этому поводу, у нас были встречи с министром - не только с участием депутатов, но и с волонтерами. Мы ожидаем, что общественный совет все-таки будет создан до 1 марта", - сказала активистка.

Второе требование участников акции, по словам Зариньш - "обязательная регистрация домашних животных".

"Чтобы люди, которые взяли, поиграли, им надоело, и они выбросили, несли за это ответственность. Чтобы домашние животные не пополняли ряды уличных", - отметила она.

Зариньш также добавила, что зоозащитники рассчитывают, что при полной реализации программы можно будет добиться сокращения численности животных на улице. При этом она отметила, что "полная реализация "программы" подразумевает не только те моменты, которые она описала, но и стерилизацию животных, а также направление денег "именно на нужды животных".

Решить проблему животных на улице мешает несовершенство законодательства и лень чиновников

На митинге выступил депутат Госдумы Олег Шеин. "Я люблю людей и люблю животных. Человек на то и человек, чтобы проявлять гуманизм [...] Если нет сопереживания к четвероногим, нет сопереживания к двуногим. Не стоит удивляться тогда, что наши власти вытирают ноги обо всю страну, враждебно относятся ко всему, что дышит и движется, кроме самих себя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, зоозащитники "предлагают вполне конкретную программу - обязательная регистрация владельцами их собак, бешеные штрафы за выброшенное животное, стерилизация за счет бюджета и приюты для бездомных".

"Это очень простая программа, которая при ее реализации, как показывает международный опыт, очень быстро работает - и нет никаких популяций бездомных собак на улицах городов", - добавил депутат.

По мнению Шеина, решить проблему с безнадзорными животными мешает, в частности, "отсутствие нормального законодательства".

"Я эту линию веду, ряд вещей мы уже провели. Мы резко ужесточили ответственность для живодеров, их уже реально сажают. Принят закон об ответственном обращении с животными, хотя я выступал с взвешенной критикой этого закона, в нем очень много недоработок. И как раз не хватает регистрации собак владельцами - такой закон я в ближайшее время вношу в Госдуму", - сообщил он.

Федеральный закон №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года. Он, в частности, вводит запреты на выгул опасных собак без намордника (список опасных пород собак был утвержден правительством Российской Федерации), контактных зоопарков и содержания диких животных дома (перечень видов также утвержден правительством), регулирует деятельность приютов для животных, ввел правила обращения с безнадзорными животными, пишет 20 декабря 2019 года сайт Государственной Думы Российской Федерации.

Кроме того, по словам Шеина, решить проблему с безнадзорными животными мешает то, что на местном уровне "не хватает желания нормально работать".

"История с приютом это ярко показывает. Деньги были выделены год назад, построить его можно было за месяц, но только в феврале эти работы будут сделаны, наконец. После бесконечного давления зоозащитников. Мешает чиновничество, которому наплевать на всё, которое можно только пинками заставить выполнить их работу", - сказал Шеин.

Депутат также напомнил о необходимости стерилизации домашних животных. "Мое мнение - должна быть стерилизация не только бездомных животных. Многие люди, кто владеет собаками и кошками, не стерилизуют их. Например, по причине того, что это для них слишком дорого. Я думаю, что для нас гораздо выгоднее закрыть эти расходы из бюджета, они не запредельные, но зато избавиться от огромных бездомных популяций на улице. Мы ведем сейчас диалог с Минсельхозом Астраханской области и будем двигаться в этом направлении", - сказал Шеин.

Решение проблемы безнадзорных животных - ответственность и властей, и граждан

"Мы уже несколько лет пытаемся бороться с безнадзорными животными гуманным методом, участвуем в президентских грантах. За два года стерилизовали более тысячи животных. Но проблема в Астрахани заключается в том, что деньги, которые выделяются областным бюджетом муниципальному бюджету, не доходят, на мой взгляд, до естественной цели - до стерилизации. Стерилизация проходила - по крайней мере, в прежние времена - только на бумаге. Это мое личное мнение и опыт работы с 2015 года. Мы пытались следить за некоторыми клиниками, которые должны были заниматься стерилизацией. Никто туда не привозился, ничего там не делалось. Особенно это было в 2015-2016 годах. Денежные средства не тратились на стерилизацию. Это привело к бесконтрольному размножению животных, что и привело к той ситуации, которую мы теперь имеем", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Оглянись" Ирина Стрелкова.

По ее словам, приют, строительство которого почти завершено, "не предполагает содержания обессиленных и ослабленных животных".

"На наш взгляд, он не будет функционировать так, как положено. Там надо обрабатывать после каждого животного [...] Не отапливается, воды нет, света нет. Пока мы очень сильно сомневаемся, что удастся наладить там цивилизованное отношение к животным", - отметила Стрелкова.

Важной проблемой она назвала отсутствие "пропаганды стерилизации домашних животных". "Продолжает бытовать мнение, что "кошечка должна первый раз родить" и прочее. А потом выносят коробочки с котятами и щенками на улицу, подкидывают куда-то. Это тоже надо решать", - добавила Стрелкова.

По словам волонтера Веры Махнутиной, в городе в последнее время стало много собак.

"В соцсетях пропагандируется только борьба с последствиями. Никто не берет во внимание причины того, как всё это получилось: того, что были отмывания денег ранее на отстрелах животных, сейчас на стерилизации, того, что идет бесконтрольное размножение домашних животных, приплод которых в итоге оказываются также на улице. Кто-то выбрасывает, кто-то отдает на (рынок) Большие Исады коробочницам, надеясь, что животные будут пристроены, но по факту все они становятся бездомными. В последнее время можно видеть на улице очень много породистых животных", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, решение проблемы с безнадзорными животными - ответственность не только властей, но и самих горожан.

"В соцсетях очень много агрессии в отношении бездомных животных. С одной стороны людей можно понять, они устали. Действительно, собак стало очень много, они сбиваются в стаи. Отлавливали же наиболее мирных, контактных собак [...] А есть крупные, агрессивные, которых отловить не удалось. Они зачастую и размножаются [...] А что вы сделали для того, чтобы их не было? [...] Этой проблемой, конечно, должны заниматься власти, но власти надо очень хорошо стимулировать, как показывает практика. А у нас люди мыслят так: "Мне неудобно, я хочу, чтобы мне было удобно, чтобы они сейчас моментом все исчезли". Они хотят, чтобы проблема решилась чужими руками, но это в данном случае невозможно", - сказала она.

"Я хочу, чтобы в жизни животных уже начали принимать участие не только волонтеры, но и государство, чтобы занялись проблемой беспорядочного размножения собак, чтобы делали стерилизацию. И чтобы животные были под защитой органов власти, а не только сочувствующих людей и волонтерских организаций, только за счет самих граждан", - сказала участница митинга Любовь.

По ее словам, проблема с безнадзорными животными "идет от людей".

"Животными у нас никто не занимается. А хотелось бы, чтобы занимались. Чтобы была обязательная регистрация домашних животных, чтобы на владельце была ответственность, чтобы стерилизовали. И, если будут предприниматься эти меры, популяция бездомных животных сократится в течение нескольких лет. Их разберут. Радует, кстати, что люди всё больше берут животных с улиц, что заботятся о них. Но нет регистрации, нет приютов, откуда можно было взять здоровое животное", - подчеркнула она.