Противостояние участников митинга в Сухуме и силовиков, 21 декабря 2021 года. Кадр видео "Абаза-ТВ". youtu.be/vE-UTOsYuSA

10 февраля 2022, 10:22

Суд смягчил меру пресечения участнику митинга в Сухуме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Сухума заменил содержание под стражей на домашний арест участнику несанкционированного митинга около задания парламента Абхазии Анрику Инапшбе.

Как информировал "Кавказский узел", 8 января были задержаны четверо участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента Абхазии 21 декабря 2021 года. 9 января активисты высказали мнение, что задержание участников митинга ухудшит внутриполитическую ситуацию и приведет к непредсказуемым последствиям. 12 января были арестованы еще три участника митинга.

Горсуд Сухума рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Анрику Инапшбе. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, и Инапшбе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 14 дней, то есть до 22 марта, информировала пресс-служба суда.

Инапшбе вменяется участие в массовых беспорядках, возникших во время несанкционированного митинга оппозиции 21 декабря 2021 года у комплекса правительственных зданий в Сухуме, передал вечером 9 февраля "Sputnik Абхазия".

Напомним, что 21 декабря 2021 года оппозиция вышла на митинг в Сухуме с требованием отставки президента Аслана Бжании. Участники акции заявили, что социально-экономическая и политическая ситуация в непризнанной республике на фоне пандемии. Бжания отказался выйти к протестующим, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. Это привело к стычкам оппозиции с силовиками.

Примечание:

"Аналитики оценили потенциал абхазской оппозиции", "Активисты указали на просчеты в политике Аслана Бжании", "Союз журналистов Абхазии потребовал наказать виновных в нападении на коллег".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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