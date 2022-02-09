Арестован ректор университета в Дагестане

09 февраля 2022, 16:37

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Ректор Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед Суракатов заключен под стражу до 4 марта по делу о многомиллионном мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", ректор Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед Суракатов обвинен в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил более 90 миллионов рублей из средств федерального бюджета, предназначавшихся для выплаты стипендий, зарплат и премий.

Советский райсуд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Сегодня Суракатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц, до 4 марта включительно, сообщил суд.

"Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 3-х суток со дня его провозглашения", - говорится в сообщении на сайте суда.

Комментариев Суракатова или его защиты относительно избранной судом меры пресечения и версии следствия не поступало.