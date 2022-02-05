05 февраля 2022, 15:09

Ректор дагестанского университета задержан по делу о мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следком предъявил обвинения в мошенничестве и служебном подлоге ректору Дагестанского государственного технического университета. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил более 90 миллионов рублей, предназначавшихся для выплаты стипендий, зарплат и премий, сообщило сегодня ведомство.

Ректору Дагестанского государственного технического университета предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и служебном подлоге. 

По версии следствия, в 2015-2018 годах обвиняемый вместе с другими сотрудниками вуза, перечислял деньги со стипендиального счета университета на расчетные счета ряда людей, которые в последующем их обналичивали.Также они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и присваивали деньги. Общий ущерб составил более 90 миллионов рублей, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану. 

Ректор вуза задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. у него дома и в служебном кабинете прошли обыски. Другие соучастники устанавливаются, ранее по этим же статья были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших бухгалтеров университета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвинения предъявлены ректору университета Нурмагомеду Суракатову, сообщила сегодня "Дагестанская правда".

Нурмагомед Суракатов работает в Дагестанском государственном техническом университете с 1997 года, тогда он пришел на должность ассистента кафедры госуправления и региональной экономики. он был старшим преподавателем, доцентом кафедры, завкафедры, проректором, а с 2020 года стал ректором, следует из информации на сайте университета.

Комментариев Суракатова или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 апреля 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела против ректора Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) Сулеймана Маммаева, который, по данным следствия, фиктивно устроил на работу в вуз своих родственников. 5 июня 2021 года суд в Махачкале временно отстранил его от должности..

Примечание:

"Сотрудник Дагестанского медуниверситета обвинен по делу о мошенничестве", "Защита указала на нестыковки в деле сына бывшего премьер-министра Дагестана", "Дошло до суда дело о хищениях в дагестанском интернате".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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