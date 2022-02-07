Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

07 февраля 2022, 17:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге возобновлено, проинформировали североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов из-за непогоды.

По Военно-Грузинской дороге разрешено движение всех видов транспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда (...), а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 15.15 мск 7 февраля", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер, расположенных на грузинской стороне КПП "Верхний Ларс", на 16.30 мск 7 февраля трасса свободна, на самом КПП стоит не менее четырех фур. На выезде из России в Грузию видна очередь из не менее, чем пяти большегрузов. На самом КПП стоят три фуры и несколько легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет -15 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 8 февраля ожидается снег, температура воздуха понизится до -19 градусов, скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.