Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

07 февраля 2022, 08:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за ухудшения погоды закрыто движение для грузовых машин по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России в Грузию.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов из-за непогоды. На следующий день все ограничения на трассе были сняты.

Из-за непогоды на Военно-Грузинской дороге в ночь на 7 февраля введены ограничения на движение транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23 часов 30 минут 6 февраля 2022 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер, расположенных на грузинской стороне КПП "Верхний Ларс", на 08.20 мск 7 февраля трасса свободна, на самом КПП машин также нет. Изображение с веб-камер, расположенных на российской стороне, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет -15 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 8 февраля ожидается снег, температура воздуха понизится до -19 градусов, скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.