Попытка похищения уроженки Дагестана в Москве возмутила пользователей Instagram

07 февраля 2022, 03:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи соцсети Instagram в паблике правозащитного проекта "Марем" высказали возмущение в связи с попыткой похищения в Москве уроженки Дагестана родственниками. Они предположили, что девушку так просто не оставят в покое, а российское законодательство практически не защищает жертв домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", родственники из Дагестана пытались похитить сбежавшую от домашнего насилия девушку, но прохожие вызвали полицию. Об этом сообщил кризисный центр "Крепость". Всех участников инцидента забрали в отделение. Волонтерам вместе с адвокатом удалось добиться освобождения беглянки, врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Сообщение о попытке похищения жительницы Дагестана, которая сбежала от домашнего насилия, опубликовал на своей странице в Instagram правозащитный проект "Марем", который помогает женщинам из республик Северного Кавказа, пострадавшим от домашнего насилия. Девушке "требуется длительное лечение - не только медикаментозная терапия и регулярные осмотры врача, но и долгая работа с психологом", говорится в сообщении.

Публикация набрала по данным на 03.25 мск сегодня, 7 февраля 1115 отметок "Нравится" и 152 комментария. Большинство пользователей посочувствовали девушке.

"Они никак не привыкнут, что если родил - не значит, что владеешь человеком до смерти", - написала alnissssss.

"Она сильная, молодец, что сопротивлялась! И молодцы правозащитники, что оперативно сработали и отстояли ее", - отметила valkiriya_91.

"А как реально бороться с таким беспределом? Они еще раз ее выследят, еще раз изобьют <...> У нас нет охранных ордеров, никто и никак не защитит жертву домашнего насилия. Это, по сути, замкнутый круг", - посочувствовала kseniyaobraztsova.

"Какая-то история без света в конце туннеля! И ведь это уже какое-то обычное дело, что женщин, которые просто прикладывают неимоверные усилия и делают шаги в сторону свободы и нормальной жизни, истязают и наказывают. Просто страшно от того, что системе настолько плевать на этих людей", - написала khadiya_psy.

"Они ведь не оставят ее в покое, везде и всюду будут преследовать, искать, подключая связи. И она не сможет спокойно работать и жить", - считает mamaasiiali.

Ранее "Кавказский узел" писал о других случаях, когда родственники пытались вернуть домой сбежавших от домашнего насилия женщин. Так, 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, забрали насильно силовики из кризисного центра в Казани "Мамин дом". Они позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления девушки сделали под давлением, считает правозащитница Светлана Анохина. Она уточнила, что до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа. После возвращения к мужьям девушки рискуют стать жертвами "убийства чести", отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Текущие юридические предписания не защищают постоялиц кризисных центров от похищений силовиками по запросу родственников. В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшей или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.