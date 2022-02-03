03 февраля 2022, 11:23

Два инспектора ДПС в Кабардино-Балкарии заподозрены в покушении на взятку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Чегемском районе двое полицейских пытались получить взятку от местного жителя, которого заподозрили в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, считают следователи.

По версии следствия, 24 сентября 2021 года в селе Каменка Чегемского района два инспектора ДПС в ходе профилактического мероприятия по задержанию нетрезвых водителей, остановили  машину, за рулем которой был местный житель. У полицейских возникло подозрение, что он в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель, не желая проходить освидетельствование, предложил инспекторам взятку в размере 20 000 рублей <…> за не освидетельствование на состояние опьянения и не привлечение к административной ответственности. Сотрудники полиции согласились на предложение", – сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

У водителя не оказалось при себе указанной суммы и инспектора предложили ему дать время, чтобы собрать деньги, при условии, что составят административный материал, который будет уничтожен после передачи им денег. Далее инспекторами были составлены подложные протокола о правонарушении, и чтобы сымитировать проводимые ими процедуры, они записывали видео на телефон, при этом, полицейские, в нарушении инструкций, не использовали служебный видеорегистратор, сказано в сообщении.

Водитель не смог собрать деньги, из-за чего умысел силовиков на получение взятки не был доведен до конца. Полицейские вызвали эвакуатор и изъяли его машину, направив на автостоянку, после чего ее владелец обратился в отдел собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии с жалобой на полицейских, добавило ведомство.

Против двух сотрудников ДПС ГИБДД ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", части 3 статьи 30 и части 3 статьи 290 УК РФ "Покушение на получение взятки" и части 1 статьи 303 УК РФ "Фальсификация доказательств", уточняется в пресс-релизе.

Часть 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривает до четырех лет лишения свободы; Часть 3 статьи 30 УК РФ регламентирует действия, которые признаются покушением на преступление; Части 3 статьи 290 УК РФ "Получения взятки должностным лицом" предусматривает до восьми лет лишения свободы; Часть 1 статьи 303 УК РФ "Фальсификация доказательств" предусматривает до четырех месяцев ареста.

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября 2021 года до суда дошло дело троих участковых, которые вымогали взятку у задержанного жителя Майского района Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Бывший силовик в Кабардино-Балкарии заявил о незаконном уголовном преследовании", "Два силовика в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки", "Двое нальчан заявили о попытке затянуть дело об избиении силовиками".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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