Трагедия в Ткибули привлекла внимание к проблеме безопасности шахтеров

01 февраля 2022, 21:29

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Властям следует тщательно расследовать обстоятельства взрыва на шахте в Ткибули и проводить регулярные проверки, чтобы не допустить повторения трагедии, заявило народный защитник Нино Ломджария. В шахте не отслеживали показания датчиков метана, отметил председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе. С 2007 года в Ткибули погиб 41 шахтер, обратила внимание бывший исполнительный директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 января на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имеретия) произошел взрыв, один шахтер погиб еще восемь пострадавших были госпитализированы в тбилисский ожоговый центр. Состояние семерых из них оценивается врачами как тяжелое, а состояние еще одного – как критическое. Причиной взрыва на шахте в Ткибули стало превышение концентрации метана вследствие нарушений техники безопасности, озвучила предварительный вывод Служба трудовой инспекции Грузии и приостановила на шахте взрывные работы.

Пожары в шахтах являются обычным явлением, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе, комментируя информацию о том, что причиной неконтролируемого взрыва мог стать пожар в шахте.

"Тот факт, что, может быть, там был пожар, ничего не значит. В шахте пожары - обычное дело. Иногда, под действием кислорода, уголь загорается, и очень трудно его погасить, и приходится перекрывать те места шахты, где началось горение, чтобы затушить пожар. Взрыв означает, что в шахте был метан, и взорвался он в тот момент, когда шахтеры взорвали взрывчатое вещество для добычи угля", - рассказал он.

По словам Долаберидзе, необходимо выяснить, почему в шахте не велось наблюдение за показаниями датчиков метана.

Шахтой, в которой произошел взрыв, управляет компания "Сакнахшири" ("Грузуголь"). На шахте Миндели трудоустроено около 1,2 тысячи человек, из них примерно половина работает под землей.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария распространила заявление в связи с гибелью шахтеров. "К сожалению, это не первый случай травм и гибели работников Ткибульских рудников. В предыдущие годы в авариях погибло много людей", отметила она.

Ломджария призвала министерство внутренних дел и труда Грузии выяснить причины трагедии, чтобы избежать подобных случаев в будущем. Также она обратилась к Инспекции труда с призывом выявить все нарушения и риски в рамках текущей проверки и использовать рычаги, предусмотренные всем законодательством, для их исправления.

Народный защитник также указал на "необходимость проводить систематические проверки в Ткибули и других объектах повышенной опасности, чтобы своевременно выявлять и устранять имеющиеся нарушения", говорится в заявлении, опубликованном на сайте 31 января.

О происшествиях на шахтах в Грузии ранее "Кавказский узел" неоднократно писал. Так, в ноябре 2021 года на шахте в Ткибули произошел обвал, под завалами оказались два шахтера. Один из них, 64-летний Виталий Турдиладзе, провел под завалами шесть часов и был госпитализирован. Его напарник был найден мертвым.

Немедленно обратить внимание на условия труда шахтеров, обеспечение их безопасности призвала бывший исполнительный директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

"С 2007 года на работе в Ткибули погиб 41 человек. Эта тревожная цифра должна была вызвать немедленные изменения в любом правительстве, чтобы обеспечить безопасность ткибульских сотрудников, однако эта цепочка системного пренебрежения и нарушений в Ткибули продолжается и по сей день. Ткибули, Чиатура и ряд других монопромышленных поселков являются местами человеческих, социальных и экологических жертв", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.