Власти Ставрополья указали на тяжелую ситуацию в школах из-за "омикрона"

29 января 2022, 10:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Ставрополье почти половина новых заражений коронавирусом приходится на детей, а заболевания "омикрон"-штаммом составляют 80 процентов от всех случаев, заявили в краевом Минздраве. В текущей ситуации правильно будет перевести школы на удаленку, отметил вирусолог, а губернатор края назвал эту меру неизбежной.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января на Ставрополье были выявлены первые случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса. 27 января стало известно, что из-за случаев заражения COVID-19 в Пятигорске на удаленный формат обучения переведены пять школ.

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 12 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 6421. За сутки выявлено 1113 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 139 638, следует из информации, опубликованной 28 января на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На Ставрополье 80 процентов заболевших коронавирусом заражены штаммом "омикрон", следует из слов пресс-секретаря краевого Минздрава Натальи Тарновской. При этом она не назвала точных данных о том, у скольких школьников подтвержден этот штамм.

На 28 января в общей сложности на Ставрополье коронавирусом болеет 3634 ребенка, за сутки с 27 на 28 января заболели 448 детей (из 1113 всего заболевших за сутки). Амбулаторно лечатся 3537 детей, 97 находятся на стационаре, сообщила Тарновская. "Подсчет осуществляется следующим образом: берется 10 процентов от всех положительных тестов за сутки, и их отправляют на анализ. Сейчас 80% – это "омикрон". Штамм заразный, но болезнь протекает легче", – сказала Тарновская корреспонденту "Кавказского узла".

В условиях быстрого распространения "омикрон"-штамма верным было бы закрыть школы, считает вирусолог, сотрудник ЧНИУ "Биомедицинский центр" в Санкт-Петербурге Андрей Макашов. "По опыту, любые каникулы серьезно сбивают распространение эпидемии. Дети активно коммуницируют и в процессе заражаются. Если закрыть школу, можно достичь сбивания волны распространения вируса", – сказал Макашов корреспонденту "Кавказского узла".

В отличие от прошлого штамма, "омикрон" более цепкий и способен заражать детей, добавил он. "Омикрон" активно расширил категорию заражающихся из-за своих особенностей… У "омикрона" сильно поменялся S-белок, взаимодействующий с поверхностями клеток, он накопил порядка 30 мутаций. "Омикрон" может иметь свою, определенную специфику, он быстрее распространяется, что видно по графикам. Распространяется он и в странах, где высокая степень вакцинации – например, во Франции", – рассказал Макашов.

Власти Ставропольского края обсуждают вопрос о переводе школьников на удаленное обучение, но решение пока не принято, сообщил источник в администрации края. "В крае идет рост "омикрона", ставим рекорды: за сутки более тысячи заболевших, добрая часть из которых – дети. Штамм слабый, но очень заразный, поэтому заболевших больше, но госпитализированных мало. Если "удаленка" будет введена, то будет похожа на карантин по гриппу… Вопрос об "удаленке" может решиться в любой час", – сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Также он отметил, что власти региона отказались от массового тестирования на коронавирус школьников и преподавателей. "Осуществить поголовное тестирование школьников и учителей технически неосуществимо… Кроме того, после проведения исследования стало ясно, что ПЦР-тест часто не показывает "омикрон", – сказал источник.

С учётом нового штамма "омикрон" особое внимание сейчас к заболеваемости детей, указал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Похоже, что решений об "удаленке" в школах и продлении каникул – не избежать", – написал губернатор 27 января на своей странице в Instagram.

В Минобразования края пока не получали указания о переводе школьников на дистанционное обучение. Избирать форму обучения для школьников не входит в компетенцию ведомства, отметила сотрудница отдела министерства по организации работы школ. "Минобразования [Ставропольского края] не решает, уходить на удаленку или нет. Это решает губернатор. Скажут перейти – перейдем", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

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