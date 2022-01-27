Участники акции в Ереване потребовали признать Нагорный Карабах

27 января 2022, 17:39

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Вынужденные переселенцы провели акцию протеста в Ереване, потребовав от властей Армении признать Нагорный Карабах независимым государством и присвоить им статус беженцев.

Как писал "Кавказский узел", по данным Статистической службы Нагорного Карабаха, после осенней войны 2020 года вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из которых 25 тысяч находятся в Армении. Вынужденным переселенцам сложно найти съемное жилье, кроме того, не все могут доказать право на получение социальной помощи, рассказали переселенцы. В числе основных проблем они назвали отсутствие работы и денег.

Переселенцы из перешедших под азербайджанский контроль районов Нагорного Карабаха не раз проводили акции протеста в Ереване. В частности, 9 ноября 2021 года они потребовали от правительства Армении решить их социальные проблемы и предоставить им статус беженцев. 27 октября того же года они провели митинг, а затем шествие, выдвинув эти же требования. Правительство Армении также не выполняет обещания о социальной поддержке, заявили протестующие.

Переселенцы из Нагорного Карабаха сегодня провели в Ереване шествие с требованием решить политические аспекты карабахской проблемы. Они собрались на площади Республики и шествием направились к Ереванскому офису ООН и МИД Армении, где передали письма-требования. Участники акции держали в руках флаги Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла".

При этом правительство Армении на сегодняшнем заседании, которое транслировалось на YouTube-канале кабмина, продлило срок действия программы поддержки людей, которые в результате войны в Нагорном Карабахе потеряли свои дома и вынуждены были покинуть свои дома. Финансовая поддержка этой категории людей будет оказываться еще два месяца – в январе и феврале.

"Учитывая тот факт, что многие бенефициары программы до сих пор не решили свои жилищные проблемы, а также проблемы, связанные с занятостью, в связи с чем они находятся в социально неблагоприятных условиях, а на улице зима, программа будет продолжена еще два месяца", - пояснил на заседании министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Он отметил, что в рамках программы поддержки несовершеннолетним и инвалидам первой и второй категорий будет предоставлено 40 тысяч драмов (около 84 долларов) в месяц. Остальным бенефициарам вне зависимости от возраста и пола - 20 тысяч драмов (около 42 долларов), передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший онлайн-трансляцию.

Эта финансовая поддержка "настолько мала, что никакие проблемы не решить", пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, вынужденный переселенец из Гадрута Левон Айриян.

"Во-первых, этих денег ни на что не хватает, а во-вторых, нам нужны не деньги, а родина. Власти, что в Армении, что в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") занимаются лишь какими-то социальными проектами, забывая о развитии армии и политической составляющей арцахской проблемы. Пусть жители Еревана посмотрят на нас и представят свое будущее", - сказал Айриян.

По его словам, работу трудоспособные переселенцы находят в лучшем случае в Ереване, да и то временно. Например, жена Айрияна по двухмесячной программе устроилась на работу, но затем снова станет безработной. "И вновь будем думать, как заработать", - посетовал участник акции.

Власти Армении должны признать статус Нагорного Карабаха, озвучил на акции свое требование беженец из Гадрута Артур Степанян. "Сначала Армения должна признать, остальные страны последуют этому примеру. А когда нашу родину нам вернут, я заверяю, ни один житель Арцаха не останется тут, все как один вернутся в свои дома", - сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Армения больше 30 лет не признаёт суверенным государством армянонаселенный Нагорный Карабах, в сентябре 1991 года провозгласивший свою независимость, следует из справки "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Семья Степаняна, по его словам, платит за аренду жилья в Ереване 130 тысяч драмов (около 273 долларов), и им удается лишь покупать продукты и оплачивать коммунальные услуги.

Вынужденный переселенец из Шуши Ашот Арутюнян также пожаловался на то, что власти Армении и Нагорного Карабаха переводят карабахский вопрос из политической плоскости в социальную. "Власти Армении продолжают свою [негуманную] политику безразличия. Они не признавали независимость Арцаха, а сейчас не признают статус беженцев", - сказал Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Арутюняна, переселенцам лишь один раз удалось встретиться с представителями офиса ООН в Ереване. "Нам сказали: если ваше правительство не признает, мы не можем это сделать", - сказал он.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, говорится в подписанном 10 ноября 2020 года заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

"Армения - член ООН, она должна представить ситуацию и поднять тему 25-30 тысяч беженцев, находящихся на ее территории. Армения должна признать и независимость Арцаха, и статус беженцев. За ней последуют и другие", - высказал свое мнение Арутюнян.

Перед зданием МИД Армении участники акции зачитали письмо-требование, в котором говорится, что "в безвыходном положении беженцев" они оказались в результате "договорной войны" в Нагорном Карабахе. "Как в Арцахе, так и в Армении мы оказались без крова, без прошлого и видения будущего. А финансовой поддержки не хватает на физическое существование", - говорится в письме.

Также участники акции потребовали встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном для обсуждения их статуса в политическом и социальном плане. В первую очередь, как указали авторы письма, их интересует политический статус Республики Арцах и правовые аспекты статуса беженца. "От решения этих вопросов зависит наше будущее и возвращение в Арцах", - говорится в письме МИД.

Полиция на протяжении всего шествия сопровождала протестующих. Инцидентов в ходе мероприятия не было.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории, которые перешли к Азербайджану. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".