22 января 2022, 19:33

Электроснабжение в Дагестане восстановлено

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершены аварийно-восстановительные работы в Хасавюртовском районе, где без света с утра оставались более 10,5 тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение было отключено сегодня утром в Хасавюртовском районе в связи с аварией. В зону отключения попали 2 872 частных дома, в которых проживают 10 580 человек, и пять социально-значимых объектов. Причиной отключения МЧС назвало повреждение силового кабеля.

Электроснабжение, отключенное утром в части Хасавюрта, в поселках Северный и Бамматбекюрт, восстановлено в полном объеме в 17:30 мск. "Все потребители запитаны", - сказано в сообщении ГУ МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года", "Власти Левашинского района списали на майнинг перебои со светом", "МВД Дагестана отреагировало на жалобы об отсутствии воды и света в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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