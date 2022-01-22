Электроснабжение в Дагестане восстановлено

22 января 2022, 19:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершены аварийно-восстановительные работы в Хасавюртовском районе, где без света с утра оставались более 10,5 тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение было отключено сегодня утром в Хасавюртовском районе в связи с аварией. В зону отключения попали 2 872 частных дома, в которых проживают 10 580 человек, и пять социально-значимых объектов. Причиной отключения МЧС назвало повреждение силового кабеля.

Электроснабжение, отключенное утром в части Хасавюрта, в поселках Северный и Бамматбекюрт, восстановлено в полном объеме в 17:30 мск. "Все потребители запитаны", - сказано в сообщении ГУ МЧС по Дагестану.