Власти Геленджика проигнорировали критику нового генплана

21 января 2022, 20:40

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Новый генплан Геленджика ограничивает права жителей города на расширение и реконструкцию своих домов, указал адвокат Альберт Еникеев. Власти борются с размещением гостей Геленджика в частном секторе и поэтому проигнорировали все пожелания горожан, считает жительница города Анастасия Хаустова.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2021 года геленджикцы провели сход, на котором записали видеообращение, адресованное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Власти не реагируют на замечания горожан к проекту нового генплана, заявили протестующие тогда в обращении. 14 января гордума приняла новый генплан, несмотря на акцию протеста перед зданием администрации Геленджика.

Проект нового генплана Геленджика предполагал перевод множества земельных участков из категории ИЖС в санаторно-курортную и рекреационную зоны. Власти города заверили, что за принятием нового генплана не последует снос законно возведенных жилых домов. 16 ноября публичные слушания о генплане города обернулись акцией протеста, на которой около тысячи геленджикцев потребовали отменить его внедрение. По их мнению, это приведет к обесцениванию жилья.

Власти Геленджика учли мнение горожан при внесении изменений в генплан города, отчитался мэр города. "Работая над проектом нового генерального плана, мы прошли путь формирования, обсуждения и уточнения этого документа вместе с нашими гражданами. Открытый диалог с людьми вели на всех этапах. Понятно, что не обошлось без эмоций, но это от недопонимания некоторых вопросов. Несколько месяцев вели разъяснительную работу по всем фронтам. Ко мне люди подходили с вопросами о генеральном плане даже на улице. Когда начинали диалог, объяснял все нюансы, в итоге всем становилось ясно — изменения не ущемляют права жителей города-курорта", - рассказал на своей странице в Instagram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

В процессе обсуждения выяснились и неточности в базе Росреестра, которые тоже вызывали беспокойство, но ситуацию оперативно разрешили в пользу жителей, говорится в публикации от 14 января.

Публикация на странице Богодистова, насчитывающей 29,8 тысячи подписчиков, набрала к 20.30 мск 441 отметку "нравится" и 374 комментария.

Пользователи выразили недовольство в связи с принятием нового генплана. "Это у вас на словах только так хорошо.А по факту действующие пансионаты сносятся, а на их месте строятся дачи путинских дружков. В ближайшее время посмотрим, чья дача появится на месте снесённого пансионата "Голубая волна". Дальше посмотрим, чья дача появится на месте пансионата "Солнечная". И посмотрим, как вы будете дальше "петь", что все это нам нужно для развития города как курорта", - написала iulianakaliuzhina.

"Когда он там разъяснял жителям вопросы по генплану? Это когда пару человек по одному в кабинет приглашал и на камеру снимал? Куча народу-представителей целых кварталов присутствовала на площади! Представители ТОСов, руководители ТОСов! Никого не пустили в зал", - указал пользователь ano_stom. "А граждане в курсе, что все с ними обсуждалось?" - поинтересовалась ametistmariia. "Огромная благодарность депутатам, голосовавшим против!" - оставил комментарий пользователь maraselezidi134.

Новый генплан Геленджика нарушает права жителей города, заявил адвокат Альберт Еникеев. "Нарушение права жителей Геленджика - правообладателей земельных участков и строений, а так же несоразмерность общественного интереса по отношению к объему поражения в правах жителей города, заключается прежде всего в наступлении ограничений в пользовании и распоряжении строениями с момента утверждения генплана. Следствием нарушения прав, в том числе является неизбежное снижение цены на строения, которое не оправдано рыночной конъюнктурой, то есть произошло в результате действия властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если изменится схема градостроительного зонирования участка, например с ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) на рекреационную или общественно-деловую зону, то возникнут ограничения в пользовании именно строений. "Тем, у кого установили рекреационную зону, права будут ограничены сильно, потому что там, в силу федерального законодательства, не может быть никаких строений в принципе. Тем, у кого установили общественно-деловую зону, будет не легче. Градостроительное законодательство допускает строительство жилых домов в общественно-деловой зоне. Но конкретный вид разрешённого использования земли в общественно-деловой зоне указывается в градостроительном регламенте. Жилая застройка в общественно-деловой зоне допускается во многих регионах России. Но правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Геленджика, которые действуют в настоящий момент, жилые здания в общественно-деловых зонах не предусматривают. Поэтому по факту жители Геленджика, имеющие дома общественно-деловой или рекреационной зоне, будут ограничены в правах, так как жилой дом будет находиться на земельном участке не предназначенном для ИЖС, они не смогут реконструировать его и расширить", - пояснил Еникеев.

Однако эта жилая недвижимость не будет самовольной постройкой и права у властей на снос этих домов не появится, пояснил юрист. "У жителей Геленджика останется возможность прописать в своем доме себя и членов своей семьи, так как эта недвижимость не утратит статус жилой. Но построить новый объект недвижимости не получится. Новое строение уже будет самовольной постройкой и его не узаконят. Эта ситуация неизбежно повлияет на стоимость жилья в сторону ее уменьшения. Например, продавать свою собственность жители могут без ограничений, но при продаже жилья в ипотеку это жилье становится объектом залога. Очевидно, что ни один банк не примет в залог такое имущество с дефектом. Соответственно, при продаже будет учитываться только стоимость земли, а стоимость жилого дома будет равна стоимости стройматериала с учётом амортизации, то есть будет продаваться "по цене дров". Поэтому изменения в генплан приняты не без нарушения прав жителей", - подчеркнул Еникеев.

Выходом из этой ситуации адвокат считает проведение референдума. "Нужно провести референдум по вопросу блокирования полностью или в части утверждения изменений в генплан. Референдум - это непосредственное волеизъявление жителей Геленджика, и принятые решения на этом референдуме обязательны для исполнения. Прежде всего, необходимо написать заявление главе города с требованием издать новый нормативный акт об отмене или приостановке процедуры внесения изменений в генплан. Это заявление должна подписать инициативная группа по проведению референдума, состоящая из не менее 10 человек. Эти люди должны быть старше 18 лет, быть гражданами России и иметь регистрацию в Геленджике", - указал Еникеев.По его словам, для организации референдума потребуется собрать подписи не менее 6 тысяч жителей.

В результате утверждения генплана город подвергнется коренному переделу, считает Глава геленджикского отделения "Мемориала"* Иван Джуха.

"Я не видел окончательный генплан, в котором должны были быть учтены пожелания горожан. Но до этого момента не были учтены мнения всех моих знакомых, которые потенциально могут пострадать от нового генплана", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узла",

Ни одно пожелание горожан не было учтено властями, отметила жительница Геленджика Анастасия Хаустова. "Наши пожелания были проигнорированы. Приняли генплан без учета нашего мнения. Администрация просто вязала и сменила функциональное назначение жилых домов. Это просто не какая-то одна улица, а целые районы и кварталы. Пострадают все жители этих районов. Например, Тонкий мыс, где все дома на три этажа. Администрация руководствовалась пожеланиями горожан? Нет, конечно! Проблема в том, что после новых правил (изменения зон), если ваш дом сгорел, то построить новое здание вместо старого вы уже не сможете", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Уже несколько лет как власти создают препятствия для туристического бизнеса в частном секторе. А после принятия нового генплана таких проблем станет еще больше, указала Хаустова. "Власти четко заявляют, что сдавать комнаты мы не можем. Сдавать квартиры можно, а комнаты в гостевых домах – нет, поскольку это коммерция. Их цель - чтобы мы сменили жилую свою застройку на нежилую. По генплану они не будут сносить наши дома, они просто будут подавать на нас в суд за то, что мы не просто живем в наших домах, а также сдаем (комнаты). А раз сдаете, значит это нецелевое использование", - сообщила Анастасия.

По ее мнению, основная цель изменения назначения земель - подготовка для к строительству новых объектов.

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.