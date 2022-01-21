Около 8000 краснодарцев остались без света после аварий

21 января 2022, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Карасунском и Прикубанском округах Краснодара около 8000 жителей остались без электроснабжения после серии аварий на линиях электропередачи.

По данным Единой диспетчерской службы, отключение в Карасунском и Прикубанском внутригородских округах Краснодара 45 трансформаторных подстанций произошло сегодня утром.

В Прикубанском внутригородском округе без света остались улицы Звездная, Прохладная, Семеновская, Убинская, Троицкая, Борисовская, Рясная, Вечная, Посадская, Писателя Степанова, Макаренко, Ивановская, Родниковая, Андреевская, Березовая, Цветная, Должанская, Сосновая, Средняя и Седина, сообщили диспетчеры на своей странице в Instagram.

Количество населения – 6100 человек (из них 2030 детей), отключено 36 трансформаторных подстанций, сказано в сообщении. "Причина отключения – в результате повреждения на линии 6-10 кВ отключился вакуумный выключатель на ПС "КНИИС" КС-5", – уточнила диспетчерская служба.

"В Карасунском внутригородском округе без электроснабжения остались улицы Кирова, Пролетарская, Космонавтов, Фадеева, Куренная, Сычевая, Бершанской, Ярославского. "Количество населения – 1900 человек (из них 630 детей). Причина отключения – в результате повреждения на линии 6-10 кВ отключился масляный выключатель на ПС "Пашковская" ПШ-403, отключено девять трансформаторных подстанций", – добавили диспетчеры.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря 2021 года в результате непогоды были обесточены 16 населенных пунктов Краснодарского края, в которых проживает более 26 тысяч человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясная погода при температуре воздуха -16 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 22 января ожидается переменная облачность, скорость ветра понизится до 1 метра в секунду, температура воздуха – до -22 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.