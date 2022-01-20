Житель Дагестана осужден по делу о вербовке

20 января 2022, 18:37

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к семи годам колонии жителя Дагестана Рагима Коркмасова, признав его виновным в вербовке знакомого в незаконное вооруженное формирование.

31-летний уроженец села Узун-Отар в Хасавюртовском районе Дагестана Рагим Коркмасов обвинялся в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.

"Установлено, что в октябре 2020 года, подсудимый, находясь в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района, склонял своего знакомого к созданию незаконного вооруженного формирования и участию в нем", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В ходе заседания суда Коркмасов полностью признал вину, отметили в пресс-службе. "Подсудимый признан виновным и ему по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Хасавюртовского районного суда Республики Дагестан от 22 апреля 2021 года и по настоящему приговору, назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - проинформировал представитель пресс-службы суда. 22 апреля 2021 года Хасавюртовский райсуд приговорил Коркмасова к пяти годам колонии по статье о попытке создания незаконного вооруженного формирования, указано на сайте суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе. Комментариев Рагима Коркмасова или его официальных представителей относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Москве 21 декабря 2021 года приговорил к 11 годам заключения уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, признав его виновным в попытке склонить своих земляков к нападению на сотрудников ФСБ на Лубянке и совершению самоподрыва в метро.