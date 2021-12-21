Уроженец Дагестана осужден по делу о вербовке смертников

21 декабря 2021, 12:25

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Суд в Москве приговорил к 11 годам заключения уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, признав его виновным в попытке склонить своих земляков к нападению на сотрудников ФСБ на Лубянке и совершению самоподрыва в метро.

По версии следствия, уроженец Дагестана Юсуп Юсубов подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро "Киевская" в Москве. "Судом по делу вынесен обвинительный приговор. Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет – в колонии строгого режима", – привел сегодня ТАСС слова пресс-секретаря 2-го Западного окружного военного суда Москвы Ирины Жирновой.

Она добавила, что прокурор просил для Юсубова 12 лет заключения. Обвинение считает, что он подговаривал женщину подорвать себя на станции метро "Киевская", а ее мужа – напасть на силовиков. Вначале тот будто бы должен был напасть с ножом на полицейского, а затем, используя его оружие, открыть огонь по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда. Комментариев от адвокатов Юсупа Юсубова относительно приговора суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что против жительницы Махачкалы расследуется уголовное дело о финансировании терроризма. По версии следствия, она перевела участнику запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" 120 тысяч рублей.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.