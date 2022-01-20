Специалисты назвали замалчиваемой проблему насилия в школах и детсадах Азербайджана

20 января 2022, 02:35

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Случаи избиения детей работниками школ и детсадов достаточно часты в Азербайджане, но довольно редко получают огласку и реакцию властей, сообщили детский психолог Лимунат Амрахлы и глава НПО "Образование - 21 век" Этибар Алиев, комментируя недавний резонансный случай насилия над ребенком в детсаду. Родители нередко знают о насилии над их детьми в образовательных учреждениях, однако закрывают глаза на проблему, стремясь избежать конфликтов, указали они.

Воспитательница яслей-детского сада в Исмаиллы уволена после того, как ударила ребенка в детском саду, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы министерства образования страны Джасарет Валехов. Договор с ней расторгнут по статье 70 Трудового кодекса Азербайджана за злоупотребление должностными полномочиями, неисполнение обязательств по трудовому договору, нарушение требований "Правил этического поведения учителей" и грубое обращение с несовершеннолетними, сказал он.

13 января в Интернете распространилось видео, на котором воспитательница одного из детских садов в Азербайджане с мобильным телефоном в руках бьет по голове ребенка, который в это время ест, сообщил Haqqin.az.

В отношении воспитательницы, ударившей трехлетнего ребенка в детском саду, ведется проверка, сообщило со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана Эльшада Гаджиева издание Report.

Рашид, отец ребенка, которого ударила воспитательница в детском саду в городе Исмаиллы, работает заместителем директора профессионального лицея, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель. По его словам, отец детсадовца находится на больничном, на телефонные звонки не отвечает, устав от обсуждения происшествия с его ребенком.

Воспитательница, ударившая ребенка в детском саду, приходится близкой родственницей отцу воспитанника, говорится в сообщении на сайте Qafqazinfo. Рашид рассказал, что у него еще трое детей, которые посещают этот детсад. "Идет следствие. Мы видели получившую огласку видеозапись в социальной сети. Конечно, нас это обеспокоило. Между нашей семьей и [воспитательницей] всегда были сердечные, теплые отношения. Мои другие дети также у нее воспитываются. Никогда не были ею недовольны. Дети не жаловались на обращение к ним со стороны работников детского сада. Здоровье ребенка, оказавшегося в центре скандала, нормальное", - приводятся в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла", слова отца ребенка.

Родители скрывают случаи насилия над детьми в детсадах и школах

Воспитательница детского сада в Исмаиллы, которая ударила ребенка, приходится ему тетей, поэтому отец не хочет распространения информации об этом инциденте, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" детский психолог Лимунат Амрахлы. По ее мнению, если бы не было заснято видео, попавшее в сеть, об этом детском садике никто бы в стране не узнал.

"Насилие над детьми в Азербайджане распространено. Последние случи стали известны из-за распространения в социальных сетях, поэтому на них быстро отреагировало министерство образования. Много случаев шлепков, пощечин, ударов остаются за стенами школ и детсадов, не получая оценки руководства министерства. Родители зачастую знают о происходящем с их детьми, но они сами заинтересованы в сокрытии этой информации", - отметила психолог.

Управление образования Апшеронского района начало проверку по сообщениями в прессе о применении насилия в сельской школе, сообщило 17 января издание 1news.az. По данным СМИ, учащийся отказывается посещать занятия в школе из-за применяемого в отношении него насилия со стороны учительницы математики. Учительница, которую обвиняли в насилии над школьником, пояснила, что конфликт между ней и учеником произошел в 2019 году, а появилась информация об этом сейчас из-за ее жалобы на руководство учебного заведения, сообщило издание Oxu.az. Мать школьника также заявила, что не имеет претензий к школе и преподавателям. "У нас нет жалоб. Мы хотим примирения между директором и учительницей. В 2019 году в нашей семье были проблемы, поэтому сын не мог посещать школу", - приводит ее слова издание. В начале января в социальных сетях также было распространено видео, на кадрах которого директор бакинской школы наносит пощечины двум ученикам в вестибюле учебного заведения, сообщил 6 января Haqqin.az. Управление образования Баку проводит расследование в связи с видео, говорится в сообщении.

Она считает, что эта проблема связана с отсутствием в штате дошкольных учреждениях детского психолога. В расчете на 50-60 детей в каждом детском садике (обычно три группы по 15-20 детей) должен работать один психолог, он же может консультировать молодые семьи, родителей, не знающих об особенностях воспитания в младшем возрасте, сказала Амрахлы.

"Воспитатели в дошкольных учреждениях бывают неграмотными, они зачастую не знают, как заставить детей принимать пищу, и прибегают к насилию. Виноваты также некоторые родители, считающие, что воспитатели имеют право легонько ударить ребенка, раз они целый день о нем заботятся. Причину насилия надо искать в воспитании не только педагогов, но и родителей", - сказала психолог.

Депутат милли меджлиса, глава НПО "Образование - 21 век", член общественного совета при министерстве образования Этибар Алиев также не считает получившие огласку случаи единичными. По его словам, насилие в детсадах и школах достаточно распространено и не вызывает недовольства родителей которые считают, что "если учит, то может наказать". "Это пережитки советских методов воспитания. От них надо оказываться, в наше время любое насилие недопустимо. Преподаватели должны сознавать, что они не только учат, они также воспитывают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Причины насилия над детьми Алиев также видит в том, что длительные пропуски школьниками занятий стали обычными. Дети работают, берут уроки у репетиторов, а, вернувшись в школу, перестают подчиняться преподавателям, отметил он. Месяцы закрытия школ из-за пандемии, невозможность посещения учебных заведений специалистами различных профилей сказались на падении воспитательного процесса, сказал Алиев. Он также предположил, что элементы агрессии школьники видят в соцсетях, пользуясь мобильными телефонами, отсюда растет агрессивное отношение как между школьниками, так и между детьми и педагогами.

В министерстве образования Азербайджана заняты изменением формата работы с родителями и обществом, рассказал Алиев. По его словам, пересматривается порядок финансовой помощи родителей школам, чтобы исключить поборы денег с родителей, создается новая структура с участием представителей от педагогов и родителей, чтобы контролировать воспитательный и учебный процесс, исключить силовые методы воспитания.