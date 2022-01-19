Бывший мэр Ванадзора оставлен под арестом

19 января 2022, 22:43

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Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна, задержанного после победы его блока на выборах в совет старейшин.

"Кавказский узел" писал, что по итогам голосования 5 декабря 2021 года на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей (38,71%) проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна, тогда как правящая партия "Гражданский договор" набрала там лишь 25,06% голосов. Старейшины должны были 17 декабря избрать Асланяна на пост главы общины, но накануне выборов он был отстранен от должности. Сторонники Асланяна считают его уголовное преследование политическим заказом.

Апелляционный суд сегодня отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Мамикону Асланяну, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Акопян. Такое решение, по словам Акопяна, принял судья апелляционной инстанции Рубик Мхитарян. Адвокат считает решение суда необоснованным и заверил, что оно будет обжаловано.

Следствие настояло на аресте Асланяна, ссылаясь на риск препятствия правосудию, но защита считает этот довод несостоятельным. "Таких рисков нет. Уголовное дело возбуждено более трех месяцев назад. Если были бы риски, следствие представило бы факты", - заявила адвокат Лусине Саакян.

Как сообщал "Кавказский узел", в 12 из 38 общин Армении, где 5 декабря 2021 года прошло голосование на местных выборах, наибольшее число голосов набрали представители оппозиции.