Кандидаты от оппозиции набрали большинство голосов в 12 общинах Армении

06 декабря 2021, 11:40

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В 12 из 38 общин, где прошло голосование на местных выборах, наибольшее число голосов набрали представители оппозиции, озвучил предварительные итоги голосования Центризбирком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря состоялось голосование на местных выборах в Армении: в 36 общинах выборы прошли по пропорциональной избирательной системе, а в двух сельских общинах – по мажоритарной. На выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей (38,71%) проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна, тогда как правящая партия "Гражданский договор" набрала там 25,06% голосов, сообщила сегодня ЦИК Армении.

Согласно Избирательному кодексу Армении, в общинах, где менее 4000 избирателей, выборы проходят по мажоритарной системе, а в общинах с численностью избирателей свыше 4000 – по пропорциональной системе, там избирают членов Совета старейшин, который по итогам выборов формирует местную власть.

Центризбирком Армении обнародовал предварительные итоги голосования на местных выборах, согласно которым оппозиция победила в 12 общинах – Апаран, Гавар, Ехегнадзор, Туманян, Масис, Севан (там партия власти не выдвигала кандидатов в Совет), Нор Ачн, Абовян, Наири, Ванадзор, Веди и Паракяр, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на сайт ЦИК Армении.

В пяти из этих общин (Абовян, Наири, Ванадзор, Веди, Паракяр) для формирования местной власти оппозиции придется заключать коалиционные соглашения.

Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство, избирается мэром.

Партия власти "Гражданский договор" победила на выборах в 24 общинах, однако в девяти из них - Ахурян, Амасиа, Арарат, Аракс, Артик, Талин, Ноемберян, Вайк, Варденис - для формирования местной власти ей также придется заключать коалиционные соглашения.

В пяти общинах, где победила партия власти, на выборах участвовали две политические силы, еще в одной общине у правящей силы не было соперников. Совет старейшин восьми общин, где прошли выборы, состоит из 15 депутатов, девяти общин – из 21 депутата, 17 общин – из 27 депутатов, еще двух – из 33 депутатов.

Отметим, что согласно части 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении, проходной барьер для выборов в органы местного самоуправления по пропорциональной системе установлен в 4% для партий и 6% для блоков. Согласно закону, если в выборах участвовали более двух партий или блоков, а проходной барьер преодолели две политические силы, в Совет старейшин проходит также третья партия или блок, набравшие максимальное число голосов избирателей. Если в выборах участвовали две партии или два блока, то в Совет старейшин проходят обе политические силы. Если в выборах участвует одна партия или блок, то для получения мандатов политической силе необходимо получить голоса 50% +1 избирателей.